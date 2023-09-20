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Залишився без сексу заради ролі: Тарас Цимбалюк прийняв справжній целібат, щоб зіграти священика

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Цимбалюк поділився подробицями свого особистого життя Новина оновлена 20 вересня 2023, 16:28
Цимбалюк поділився подробицями свого особистого життя. Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор Тарас Цимбалюк розповів, що вважає цю роль знаковою у своїй кар'єрі

Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який прославився своїми ролями у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" та багатьох інших. Як зізнався артист, коли він грав католицького священика у костюмованій драмі "Кава з кардамоном", він пройшов справжній церковний ритуал прийняття целібату.

Втім, як розповів Тарас Цимбалюк в інтерв'ю Маші Єфросиніній, він і в реальному житті відмовився від сексу на час зйомок.

За словами актора, зйомки проходили у Львові. Там вони зі знімальною групою прийшли до греко-католицького Собору святого Юра, де в рамках ролі священика провели та зняли справжній ритуал прийняття целібату з усіма відповідними атрибутами та молитвами.

"І закінчилася зйомка, священик підійшов і каже: "Я не знаю, як ви собі там дивитеся, ну ви актори, але ви прийняли целібат, оскільки його приймають усі люди в реальному житті. Ось що для вас це означає, не знаю, але ви його реально прийняли", — розповів Тарас Цимбалюк.

Як зазначив актор, йому цей образ священика дуже сподобався. Він вважає свою роль у серіалі "Кава з кардамоном" однією зі знакових у своїй кар'єрі, зокрема через хороший сценарій, великий бюджет і костюми.

Раніше ми розповідали, що Тараса Цимбалюка розкритикували за зйомку у кліпі російського музиканта Шнурова. Відеороботу було опубліковано в грудні 2020 року.

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