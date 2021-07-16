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"Не мог отказаться": Тарас Цимбалюк рассказал о хейте за съемку в клипе Шнурова

"Не мог отказаться": Тарас Цимбалюк рассказал о хейте за съемку в клипе Шнурова
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 декабря 2020 года популярная российская группа "Ленинград" выпустила новый клип на свою песню "Миг", в котором снялись звезды украинского кино - Даша Трегубова, Тарас Цимбалюк, Ольга Годис и Виктория Варлей. После выхода видео, на артистов обрушилась волна негатива, хотя и ради этих съемок они не ездили в Россию.

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк в интервью для ютуб-канала DOROTYE признался, почему решил сняться в этом клипе, и как отреагировал на хейт со стороны зрителей. 

"С уважением к этим людям. Понимаю, что это непростой момент, но расцениваю это, как прекрасный опыт" - говорит Тарас, отмечая, что вся съемочная группа была украинская, и снимали все в Киеве. 

Цимбалюк добавил, что о таком опыте мечтает едва ли не каждый актер. Прочитав сценарий и узнав все детали, он просто не мог отказаться. 

Напомним, что 3 июля 2021 года Тарас Цимбалюк женился на своей возлюбленной Тине. На своей странице в соцсети новоиспеченный "муж" поделился трогательными фото со свадьбы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

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Клип, Съемки, Актер, Ленинград, Тарас Цимбалюк.
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