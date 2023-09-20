Остался без секса ради роли: Тарас Цымбалюк принял настоящий целибат, чтобы сыграть священника

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что считает эту роль знаковой в своей карьере

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, прославившийся своими ролями в сериалах "Криепостная", "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" и многих других. Как признался артист, когда он играл католического священника в костюмированной драме "Кава з кардамоном", он прошел настоящий церковный ритуал принятия целибата.

Впрочем, рассказал Тарас Цымбалюк в интервью Маше Ефросининой, он и в реальной жизни отказался от секса на время съемок.

По словам актера, съемки проходили во Львове. Там они со съемочной группой пришли в греко-католический Собор святого Юра, где в рамках роли священника провели и сняли настоящий ритуал принятия целибата со всеми атрибутами и молитвами.

"И кончилась съемка, священник подошел и говорит: "Я не знаю, как вы себе там смотрите, ну вы актеры, но вы приняли целибат, поскольку его принимают все люди в реальной жизни. Вот что для вас это значит, не знаю, но вы его реально приняли", — рассказал Тарас Цымбалюк.

Как отметил актер, ему этот образ священника очень понравился. Он считает свою роль в сериале "Кофе с кардамоном" одним из знаковых в своей карьере, в частности из-за хорошего сценария, большого бюджета и костюмов.

Ранее мы рассказывали, что Тараса Цымбалюка подвергли критике за съемку в клипе российского музыканта Шнурова. Видеоработа была опубликована в декабре 2020 года.