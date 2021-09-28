Укр

Стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Крепостная"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Постер сериала "Крепостная" Новость обновлена 28 сентября 2021, 14:21
Постер сериала "Крепостная"

Новый сезон популярного сериала "Крепостная" стартует уже этой осенью.

Уже совсем скоро на экраны выйдет долгожданное продолжение популярного драматического сериала "Крепостная", второй сезон которого закончился на интригующей ноте. Телеканал СТБ долгое время не называл дату премьеры, лишь "мучая" поклонников новыми анонсами и тизерами.

Теперь же тайна раскрыта. Украинский актер Тарас Цымбалюк, который играет одну из ролей в сериале, на своей странице в Инстаграм опубликовал постер сериала с указанием даты его выхода.

Премьера нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы "Кріпосна. Жадана любов" состоится 1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ.

Официальным анонсом поделились и на официальной странице СТБ в Инстаграме.

"Зрители наконец узнают, какие новые испытания судьба приготовила для Екатерины и других главных героев" — интригуют зрителей создатели сериала.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что же стоит ждать зрителям в третьем сезоне "Крепостной".

Теги:
#Сериал #Крепостная #Сериал Крепостная #Тарас Цымбалюк
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