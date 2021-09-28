Рус

Стала відома дата виходу третього сезону серіалу "Кріпосна"

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Постер серіалу "Кріпосна" Новина оновлена 28 вересня 2021, 14:21
Постер серіалу "Кріпосна"

Новий сезон популярного серіалу "Кріпосна" стартує вже цієї осені.

Уже зовсім скоро на екрани вийде довгоочікуване продовження популярного драматичного серіалу "Кріпосна", другий сезон якого закінчився на гостроцікавій ноті. Телеканал СТБ довгий час не називав дату прем’єри, лише "гризучи" шанувальників новими анонсами і тизерами.

Тепер же таємниця розкрита. Український актор Тарас Цимбалюк, який грає одну з ролей в серіалі, на своїй сторінці в Інстаграм опублікував постер серіалу із зазначенням дати його виходу.

Прем’єра нового сезону масштабної костюмованої мелодрами "Кріпосна. Жадана любов" відбудеться 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ.

Офіційним анонсом поділилися і на офіційній сторінці СТБ в Інстаграмі.

"Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування доля приготувала для Катерини та інших головних героїв" — інтригують глядачів творці серіалу.

Раніше, "Телеграф" розповідав, що ж варто чекати глядачам у третьому сезоні "Кріпосна".

Теги:
#Серіал #Фортечна #Серіал Фортечна #Тарас Цимбалюк
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Україна
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні
Дата публікації
Категорія
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Синоптик попередив про заморозки в Україні
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?