Стала відома дата виходу третього сезону серіалу "Кріпосна"

Новий сезон популярного серіалу "Кріпосна" стартує вже цієї осені.

Уже зовсім скоро на екрани вийде довгоочікуване продовження популярного драматичного серіалу "Кріпосна", другий сезон якого закінчився на гостроцікавій ноті. Телеканал СТБ довгий час не називав дату прем’єри, лише "гризучи" шанувальників новими анонсами і тизерами.

Тепер же таємниця розкрита. Український актор Тарас Цимбалюк, який грає одну з ролей в серіалі, на своїй сторінці в Інстаграм опублікував постер серіалу із зазначенням дати його виходу.

Прем’єра нового сезону масштабної костюмованої мелодрами "Кріпосна. Жадана любов" відбудеться 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ.

Офіційним анонсом поділилися і на офіційній сторінці СТБ в Інстаграмі.

"Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування доля приготувала для Катерини та інших головних героїв" — інтригують глядачів творці серіалу.

Раніше, "Телеграф" розповідав, що ж варто чекати глядачам у третьому сезоні "Кріпосна".