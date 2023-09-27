Куди поділася зірка "Спіймати кайдаша" Дарина Федина: як склалася доля "Мелашки" (фото)

Сьогодні актриса продовжує університетське навчання та виступає у львівському театрі

Актриса українського серіалу "Спіймати кайдаша" Дарина Федина, яка виконала роль Мелашки, полюбилася багатьом українцям. Однак після феєричного успіху про неї практично нічого не чути, а на сторінці знаменитості в Instagram порожньо.

12-серійка про "кайдашів" стала дебютом для тоді ще 17-річної студентки Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. "Телеграф" розповідає, де зараз і чим займається Дарина Федина через три роки після виходу популярного серіалу.

Після закінчення столичного вишу львів’янка повернулася до рідного міста та продовжила навчання акторському мистецтву в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Нині Дарина Федина – актриса Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Серед вистав за її участю "Захар Беркут", "Лісова пісня", "Пастка розуму", "Марко проклятий, або східна легенда" та інші.

Окрім "Спіймати Кайдаша" у фільмографії Дарини Федини такі роботи, як "Марія" (короткий метр), кінодрама "Нелоліта", фільми "Дім за склом" та "Щастя", серіал "Перевізниця". Прем’єра останнього очікується наступного року.

Дарина Федина – актриса Львівського театру ім. Л. Курбаса. Фото: Facebook Д. Федина

Де зараз Мелашка зі "Спіймати кайдаша"

Як розповів OBOZREVATEL виконавець ролі Лавріна актор Григорій Бакланов, з колегою за зйомками він бачиться зрідка. Проте Дарина не залишається осторонь благодійних ініціатив у своєму рідному місті.

"Ми лише кілька разів бачилися після зйомок. Востаннє це було на благодійному показі нашої картини у Львові, де збирали гроші для фронту. Вона там живе та працює у театрі", — поділився Бакланов.

Зйомки "Спіймати кайдаша"

Зустріч акторів серіалу із шанувальниками

На сторінці Дарини в Instagram на цей момент публікацій немає, однак у Facebook актриса регулярно публікує інформацію про благодійні збори та культурні ініціативи.

12-серійний телесеріал "Спіймати кайдаша" Наталки Ворожбіт вийшов на екрани навесні 2020 року. Адаптація культової повісті "Кайдашева сім’я" Івана Нечуй-Левицького підкорила глядачів. І хоча українці у мережі неодноразово просили продовження проєкту, продюсерка заявляє про завершеність цієї історії. Разом із Дариною Фединою (Мелашкою) головні ролі виконали Віктор Жданов (Омелько Кайдаш), Ірина Мак (Маруся Кайдашиха), Тарас Цимбалюк (Карпо), Григорій Бакланов (Лаврін) й Антоніна Хижняк (Мотря).

Як змінилася актриса Дарина Федина: фото тоді й зараз

Дарина Федина у серіалі та зараз. Фото: Скріншот, instagram.com/demkiv.photography

На момент зйомок акторці було 17 років. Фото: Скріншот, kurbas.lviv.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про долю іншого актора серіалу "Спіймати кайдаша" — Григорія Бакланова. "Лаврін" продовжує зніматися, а ще встиг одружитися з колегою за акторським цехом.