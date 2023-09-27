Куда подевалась звезда "Поймать кайдаша" Дарья Федина: как сложилась судьба "Мелашки" (фото)

Сегодня актриса продолжает университетское обучение и выступает во львовском театре

Актриса украинского сериала "Поймать кайдаша" Дарья Федина, исполнившая роль Мелашки, полюбилась многим украинцам. Однако после феерического успеха о ней практические ничего не слышно, а на странице знаменитости в Instagram пусто.

12-серийка о "кайдашах" стала дебютом для тогда еще 17-летней студентки Киевского национального университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. "Телеграф" рассказывает, где сейчас и чем занимается Дарья Федина спустя три года после выхода популярного сериала.

После окончания столичного выша львовянка вернулась в родной город и продолжила обучение актерскому искусству во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Ныне Дарья Федина – актриса Львовского академического театр имени Леся Курбаса. Среди спектаклей с ее участием "Захар Беркут", "Лісова пісня", "Пастка розуму", "Марко проклятий, або східна легенда" и другие.

Кроме "Спіймати Кайдаша" в фильмографии Дарьи Федины такие работы, как "Марія" (короткий метр), кинодрама "Нелоліта", фильмы "Дім за склом" и "Щастя", сериал "Перевізниця". Премьера последнего ожидается в следующем году.

Дарья Федина – актриса Львовского театра им. Л. Курбаса. Фото: Facebook Дарина Федина

Где сейчас Мелашка из "Поймать кайдаша"

Как рассказал OBOZREVATEL исполнитель роли Лаврина актер Григорий Бакланов, с коллегой по съемкам он видится изредка. Тем не менее, Дарья не остается в стороне благотворительных инициатив в своем родном городе.

"Мы лишь несколько раз виделись после съемок. Последний раз это было на благотворительном показе нашей картины во Львове, где собирали деньги для фронта. Она там живет и работает в театре", — поделился Бакланов.

Съемки "Поймать кайдаша"

Встреча актеров сериала с поклонниками

На странице Дарьи в Instagram на данный момент публикаций нет, однако в Facebook актриса регулярно публикует информацию о благотворительных сборах и культурных инициативах.

12-серийный телесериал "Поймать кайдаша" Наталки Ворожбит вышел на экраны весной 2020 года. Адаптация культовой повести "Кайдашева сім'я" Ивана Нечуй-Левицкого покорила зрителей. И хотя украинцы в сети неоднократно просили продолжения проекта, создательница заявляет о завершенности этой истории. Вместе с Дарьей Фединой (Мелашкой) главные роли исполнили Виктор Жданов (Омелько Кайдаш), Ирина Мак (Маруся Кайдашиха), Тарас Цымбалюк (Карпо), Григорий Бакланов (Лаврин) и Антонина Хижняк (Мотря).

Как изменилась актриса Дарья Федина: фото тогда и сейчас

Дарья Федина в сериале и сейчас. Фото: Скриншот, instagram.com/demkiv.photography

На момент съемок актрисе было 17 лет. Фото: Скриншот, kurbas.lviv.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о судьбе другого актера сериала "Поймать кайдаша" — Григория Бакланова. "Лаврин" продолжает сниматься, а еще успел жениться на коллеге по актерскому цеху.