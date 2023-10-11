Где сейчас Омелько и Маруся из "Поймать Кайдаша": как выглядят актеры в сериале и жизни (фото)

Ирина Мак и Виктор Жданов продолжают сниматься и поддерживают Украину во время полномасштабной войны

Украинский 12-серийный телесериал "Спіймати Кайдаша" продюсера Натальи Ворожбит открыл зрителям актеров Ирину Мак и Виктора Жданова. Именно они воплотили на экране Марусю и Омелько, прообразами которых стали герои повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я".

"Телеграф" рассказывает, чем занимаются Ирина Мак и Виктор Жданов через три года после успешного показа сериала. В жизни актеры выглядят не так, как на съемках "Поймать Кайдаша".

Роль сварливой Маруси Кайдашихи исполнила 53-летняя актриса театра и кино Ирина Мак. Известна по работам в сериалах и фильмах "Царевна", "Возвращение Мухтара", "Владыка Андрей", "Чемпионы по подворотням", "Сказка о деньгах", "Доктор Вера", "Номера", "Бедная Саша", "Носорог". Кроме того, больше 20 лет Ирина Мак работает в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Популярность и узнаваемость актрисы вышла на новый уровень после участия в сериале "Поймать Кайдаша". Во время полномасштабной российско-украинской войны Ирина Мак продолжает актерскую деятельность и принимает участие в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины. В этом году фильмография актрисы пополнилась военно-драматическим сериалом "Я — Надія", снимавшимся в военных условиях. К слову, в нем Ирина Мак играет вместе с "Мотрей" — Антониной Хижняк.

Ирина Мак в сериале "Поймать Кайдаша" и в жизни (фото)

Ирина Мак в жизни более приветлива, чем ее героиня

В социальных сетях Ирина Мак нечасто делится фотографиями, касающимися профессиональной деятельности. Иногда рассказывала о досуге и показывала фанам фотографии с сыном – актером Макаром Тихомировым.

Ирина Мак с сыном, актером Макаром Тихомировым

Образ Омелька Кайдаша воплотил в сериале Виктор Жданов, 55-летний украинский актер, играющий в кино и театре. На счету звезды роли в таких проектах, как "Последний янычар", "На линии жизни", "Кіборги. Герої не вмирають", "Вулкан", "Я, ты, он, она", "Черный ворон", "Захар Беркут", "И будут люди", "Сага", "Я работаю на кладбище", "Крепостная. Желаемая любовь", "Мирный-21". Имеет звание "Заслуженный артист Украины", дважды обладатель кинопремии "Золота дзиґа".

Виктор Жданов в сериале "Поймать Кайдаша" и в жизни (фото)

Актер в сериале и через три года

За несколько дней до открытого российского вторжения Виктор Жданов возвращался из гастролей с Луганщины в Херсон, где проживал. К счастью, успел уехать в Киев. К слову, Жданов стал переселенцем во второй раз, ведь в 2014 году покинул Донецк и ушел из тамошнего театра.

Виктор Жданов продолжает актерскую деятельность, приобщается к благотворительности для помощи Украине. В настоящее время он является актером Национального академического драматического театра им. Ивана Франко. Там же работают экс-жена Жданова Елена Хохлаткина (разошлись во время войны) и дочь Оксана.

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