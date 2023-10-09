"Фрося, за кораблем": украинцы высмеяли Оксану Байрак, которая сменила имя и снимает сериал для росТВ

Известная режиссер из Крыма окончательно обосновалась в россии

Известная украинская режиссер Оксана Байрак, которая родом из Крыма, с начала полномасштабной войны в Украине жила в Одессе, а летом 2023 года засветилась в Питере. Теперь она не просто живет в РФ, но и снимает сериал для российского пропагандистского телеканала.

Надо сказать, что Оксана Байрак решила не "палиться" и сменила имя на Фрося Касьян, под которым теперь режиссирует 8-серийную мелодраму "Дождь на исходе лета". Об этом рассказал Слава Демин на своем ютуб-канале.

К слову, в работе над сериалом приняла участие не только запроданка Оксана Байрак, но и другие украинцы-актеры. Серди них одессит Максим Дрозд, киевлянка Ирина Кобзева и одесситка Лариса Удовиченко.

Надо сказать, что предательство Оксаны Байрак и ее смена имени вызвали бурную реакцию в сети. Украинцы просто посмеялись над режиссером и ее новым именем:

"Такие Фроси хуже врагов!".

"Вот не знаю, как объяснить, она мне всегда была противна. Какая гадкая".

"Она не отсиживается, просто она предательница и точка".

"Лучше уж Фрося Бурлакова!".

"Фрося, за кораблем"

"Фрося есть Фрося, и нечего о ней вспоминать".

"Так Фрося звучит лучше, чем Оксана, однозначно. У соседа так когда-то свинку звали".

"Фрося ей больше подходит".

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