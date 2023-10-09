"Фрося, за кораблем": украинцы высмеяли Оксану Байрак, которая сменила имя и снимает сериал для росТВ
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Известная режиссер из Крыма окончательно обосновалась в россии
Известная украинская режиссер Оксана Байрак, которая родом из Крыма, с начала полномасштабной войны в Украине жила в Одессе, а летом 2023 года засветилась в Питере. Теперь она не просто живет в РФ, но и снимает сериал для российского пропагандистского телеканала.
Надо сказать, что Оксана Байрак решила не "палиться" и сменила имя на Фрося Касьян, под которым теперь режиссирует 8-серийную мелодраму "Дождь на исходе лета". Об этом рассказал Слава Демин на своем ютуб-канале.
К слову, в работе над сериалом приняла участие не только запроданка Оксана Байрак, но и другие украинцы-актеры. Серди них одессит Максим Дрозд, киевлянка Ирина Кобзева и одесситка Лариса Удовиченко.
Надо сказать, что предательство Оксаны Байрак и ее смена имени вызвали бурную реакцию в сети. Украинцы просто посмеялись над режиссером и ее новым именем:
- "Такие Фроси хуже врагов!".
- "Вот не знаю, как объяснить, она мне всегда была противна. Какая гадкая".
- "Она не отсиживается, просто она предательница и точка".
- "Лучше уж Фрося Бурлакова!".
- "Фрося, за кораблем"
- "Фрося есть Фрося, и нечего о ней вспоминать".
- "Так Фрося звучит лучше, чем Оксана, однозначно. У соседа так когда-то свинку звали".
- "Фрося ей больше подходит".
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