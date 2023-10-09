Рус

"Фрося, за кораблем": українці висміяли Оксану Байрак, яка змінила ім’я і знімає серіал для росТВ

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ще рік тому режисерка заявляла, що вона залишилася в Україні, а не втекла на Захід Новина оновлена 09 жовтня 2023, 10:46
Ще рік тому режисерка заявляла, що вона залишилася в Україні, а не втекла на Захід. Фото instagram.com/ksanabayrak

Відома режисерка із Криму остаточно влаштувалася у Росії

Відома українська режисерка Оксана Байрак, яка родом із Криму, з початку повномасштабної війни в Україні жила в Одесі, а влітку 2023 року засвітилася в Пітері. Тепер вона не просто живе у РФ, а й знімає серіал для російського пропагандистського телеканалу.

Треба сказати, що Оксана Байрак вирішила не "палитися" і змінила ім’я на Фрося Касьян, під яким тепер режисує 8-серійну мелодраму "Дощ наприкінці літа". Про це розповів Слава Дьомін на своєму ютуб-каналі.

До речі, у роботі над серіалом взяла участь не лише запроданка Оксана Байрак, а й інші українці-актори. Серед них одесит Максим Дрозд, киянка Ірина Кобзєва та одеситка Лариса Удовиченко.

Оксана Байрак змінила ім’я та працює у Росії

Треба сказати, що зрада Оксани Байрак та її зміна імені викликали бурхливу реакцію у мережі. Українці просто посміялися над режисеркою та її новим ім’ям:

  • "Такі Фросі гірші за ворогів!".
  • "От не знаю, як пояснити, вона мені завжди була огидна. Яка гидка".
  • "Вона не відсиджується, просто вона зрадниця і крапка".
  • "Краще Фрося Бурлакова!".
  • "Фрося, за кораблем"
  • "Фрося є Фрося, і нема чого про неї згадувати".
  • "Так Фрося звучить краще за Оксану, однозначно. У сусіда так колись свинку звали".
  • "Фрося їй більше пасує".
Оксана Байрак знімає серіал у Росії

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка-черкащанка Анна Асті, яка виступає в РФ, зреклася України. Артистка навіть змінила паспорт на російський.

Теги:
#Оксана Байрак #запроданка