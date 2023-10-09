"Фрося, за кораблем": українці висміяли Оксану Байрак, яка змінила ім’я і знімає серіал для росТВ

Відома режисерка із Криму остаточно влаштувалася у Росії

Відома українська режисерка Оксана Байрак, яка родом із Криму, з початку повномасштабної війни в Україні жила в Одесі, а влітку 2023 року засвітилася в Пітері. Тепер вона не просто живе у РФ, а й знімає серіал для російського пропагандистського телеканалу.

Треба сказати, що Оксана Байрак вирішила не "палитися" і змінила ім’я на Фрося Касьян, під яким тепер режисує 8-серійну мелодраму "Дощ наприкінці літа". Про це розповів Слава Дьомін на своєму ютуб-каналі.

До речі, у роботі над серіалом взяла участь не лише запроданка Оксана Байрак, а й інші українці-актори. Серед них одесит Максим Дрозд, киянка Ірина Кобзєва та одеситка Лариса Удовиченко.

Треба сказати, що зрада Оксани Байрак та її зміна імені викликали бурхливу реакцію у мережі. Українці просто посміялися над режисеркою та її новим ім’ям:

"Такі Фросі гірші за ворогів!".

"От не знаю, як пояснити, вона мені завжди була огидна. Яка гидка".

"Вона не відсиджується, просто вона зрадниця і крапка".

"Краще Фрося Бурлакова!".

"Фрося, за кораблем"

"Фрося є Фрося, і нема чого про неї згадувати".

"Так Фрося звучить краще за Оксану, однозначно. У сусіда так колись свинку звали".

"Фрося їй більше пасує".

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