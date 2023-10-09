"Фрося, за кораблем": українці висміяли Оксану Байрак, яка змінила ім’я і знімає серіал для росТВ
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Відома режисерка із Криму остаточно влаштувалася у Росії
Відома українська режисерка Оксана Байрак, яка родом із Криму, з початку повномасштабної війни в Україні жила в Одесі, а влітку 2023 року засвітилася в Пітері. Тепер вона не просто живе у РФ, а й знімає серіал для російського пропагандистського телеканалу.
Треба сказати, що Оксана Байрак вирішила не "палитися" і змінила ім’я на Фрося Касьян, під яким тепер режисує 8-серійну мелодраму "Дощ наприкінці літа". Про це розповів Слава Дьомін на своєму ютуб-каналі.
До речі, у роботі над серіалом взяла участь не лише запроданка Оксана Байрак, а й інші українці-актори. Серед них одесит Максим Дрозд, киянка Ірина Кобзєва та одеситка Лариса Удовиченко.
Треба сказати, що зрада Оксани Байрак та її зміна імені викликали бурхливу реакцію у мережі. Українці просто посміялися над режисеркою та її новим ім’ям:
- "Такі Фросі гірші за ворогів!".
- "От не знаю, як пояснити, вона мені завжди була огидна. Яка гидка".
- "Вона не відсиджується, просто вона зрадниця і крапка".
- "Краще Фрося Бурлакова!".
- "Фрося, за кораблем"
- "Фрося є Фрося, і нема чого про неї згадувати".
- "Так Фрося звучить краще за Оксану, однозначно. У сусіда так колись свинку звали".
- "Фрося їй більше пасує".
Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка-черкащанка Анна Асті, яка виступає в РФ, зреклася України. Артистка навіть змінила паспорт на російський.