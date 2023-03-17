Актор виріс у Криму, але згодом навчався, жив і знімався переважно в росії

Олександр Кузнєцов — 30-річний актор, відомий за серіалом "Утриманки" (Кір Сомов) і фільмом "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (Гельмут Вайс). Дитинство провів у Севастополі (Криму), але переїхав навчатися до театрального вишу до рф. Однак виступив проти російського вторгнення, а після оголошення путіним мобілізації — залишив країну, як і його колега актор Артур Смольянінов.

Детальніше про свій виїзд з росії актор розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі "вДудь". Олександр Кузнєцов має українське та російське громадянства.

Актор зізнався Юрію Дудю, що виїжджав із росії за допомогою підробленого документа. 21 вересня 2022 року, коли з’явився указ про мобілізацію росіян, Кузнєцов знайшов квитки, щоб вилетіти до Грузії через Вірменію.

"Оскільки я маю українське громадянство також, я думав, що в мене будуть величезні проблеми на виїзді. Я не розумів, як влаштована система військкоматів та повісток, передбачав найгірше, тим більше, що вже говорив якісь речі проти війни і був упевнений, що у них це все є", — розповіла актор.

За його словами, він підробив документ, що нібито знімається у фільмі режисера Саріка Андреасяна у Вірменії. Прикордонники довго спілкувалися з чоловіком, але той впевнено брехав про вигадану роботу, а також про нібито "білий" квиток.

"Я все свідоме життя був проти путіна та його уряду, не проти російських людей і росії. Не голосував за нього і не ходив на вибори. Я повністю підтримую Україну в цій війні. Я вважаю, це злочинна війна, це просто катастрофа те, що відбувається", — сказав Дудю Кузнєцов.

Проте актор чесно визнає, що не надав належного значення анексії Криму. Кузнєцов говорить про малу батьківщину так: "Крим — суцільна суміш росії та України". Однак зараз він розуміє, що не був освічений і не усвідомлював, до чого ведуть події.

У своїх публікаціях у соцмережах після 24 лютого 2022 року Кузнєцов писав, що його мати – українка, батько – росіянин. Актор закликав росіян не йти вмирати на "злочинній війні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що проти російського вторгнення на територію України виступив шоумен Максим Галкін. Разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми він виїхав до Ізраїлю. Нещодавно Галкін здивував шанувальників архівними знімками зі зйомок в українській фортеці.