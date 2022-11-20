Унікальний випадок в історії: пес Патрон отримав високий статус у ЮНІСЕФ

Чотирьохлапий помічник рятувальників тепер став "псом доброї волі"

Відомий всій Україні та далеко за її межами пес Патрон отримав новий статус від Дитячої організації ООН (ЮНІСЕФ)

Як йдеться в повідомленні в Інстаграмі Патрона, вперше в історії було укладено меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ, а він сам набув унікального статусу "пса доброї волі".

"Патрон дуже багато означає для дітей в Україні. Тому на підписання меморандуму ми запросили учасників уроку з мінної безпеки, який ми провели разом із Патроном ще влітку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Патрон разом із фахівцями ЮНІСЕФ проводить в Україні лекції з мінної безпеки для дітей, а також навчає їх, як зберігати психологічне здоров’я у непрості часи.

Представники ДСНС кажуть, що дітям не дуже цікаво чути суху інформацію про те, як безпечно поводитися з невідомими предметами, однак у присутності Патрона це перетворюється на гру і дозволяє маленьким українцям легше запам’ятати сказане.

Як повідомлялося раніше, в Україні багато собак отримали популярність завдяки виконанню своїх службових обов’язків. Так напередодні "Телеграф" писав про чотирилапу розвідницю на прізвисько Жасмін, а також про собаку-водолаза Найду.