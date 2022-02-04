Почему кошки спят в разных местах: ответ эксперта вас удивит

Главной причиной являются давние животные инстинкты

Хозяева пушистиков обычно в курсе, что коты достаточно переборчивы. Особенно это можно заметить, когда домашний любимец ищет уютное место для сна, причем каждый раз выбирая совсем другую зону отдыха. Почему так?

Около 16 часов из 24 имеющихся в сутки кошки тратят на сон. Все это время они могут менять места, где отдых кажется самым комфортным, пишет портал "БелНовости".

Весьма редко можно встретить животное, которое для сна всегда выбирает одно и то же место, ведь, как правило, кошки отдыхают то на лежанке, то на диване, то на подушке хозяина, могут даже "атаковать" холодильник или микроволновку.

Почему это происходит?

Каждому из нас такое поведение домашнего питомца может показаться совершенно нелогичным, ведь те же собаки любят спать на своих лежанках и довольно редко меняют места отдыха на протяжении суток.

Специалисты убеждены, что эта, на первый взгляд, странная привычка кошек связана с их древними животными инстинктами: если животному нужно много времени на сон, а в опасных условиях дикой природы постоянно лежать на одной точке равносильно даже смерти, то место отдыха нужно регулярно менять из-за больших рисков встретить хищника.

Именно эту причину эксперты считают основной в выборе уютного уголка для сна, ведь несмотря на то, что коты живут с человеком уже несколько тысяч лет, их древние привычки и инстинкты все же оставляют след.

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