Почему кошка может облизывать человека: названо 7 причин
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О некоторых причинах вы могли даже не догадываться.
Кошки довольно часто облизывают и себя, и своего хозяина и других кошек. И хотя выглядит это очень мило, однако не всегда такое поведение свидетельствует о дружбе и хорошем отношении со стороны пушистиков.
Объяснений облизыванием сразу несколько, говорится в блоге для котов и кошек "Мурчалкин".
Почему кошка облизывает человека?
Просит еду
Голодные пушистики в борьбе за еду применяют все возможные способы. Самый простой из них – облизать своего владельца и получить от него порцию вкусненького корма.
Срабатывает материнский инстинкт
Не секрет, что кошки постоянно облизывают своих котят. Таким образом, они помогают их пищеварению и заодно убирают за ними. Если у животного никогда не было потомства и при этом оно не стерилизовано, то у кошек могут возникать гормональные сбои и они могут начать облизывать людей. Выглядит это мило, но если кошка делает это систематически — это может угрожать проблемами с психикой.
Кошка благодарит
Поблагодарить хозяина путем облизывания могут не только собаки, но и кошечки. И хотя для них такой метод необычен, но сути дела это не меняет.
Пушистику скучно
Если кошечке надоели все игрушки – она переходит к развлечениям со своим владельцем. В ход идут не только заигрывания лапкой, но и облизывания.
Кошка пытается самоутвердиться
Облизывая человека или даже другую кошку воспитанница может демонстрировать свое снисхождение к "младшим по статусу". Таким образом животное оказывает услугу хозяевам.
Метит свое
Каждое животное пытается пометить своего хозяина и жилье, таким образом очертив свою территорию.
Пушистик пытается вас пожалеть
Часто коты чувствуют настроение своего хозяина и приходят к нему в моменты плохого настроения. Коты испытывают стресс и облизыванием своего владельца пытаются помочь ему пережить трудные моменты.
Напомним, что коты также очень часто делают своим владельцам "массаж" лапками, а объяснением таким действиям пушистиков есть сразу несколько.
Также "Телеграф" делился несколькими интересными фактами о кошачьих лапках, которые вы могли не знать.
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