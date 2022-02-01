Почему кошка может облизывать человека: названо 7 причин

О некоторых причинах вы могли даже не догадываться.

Кошки довольно часто облизывают и себя, и своего хозяина и других кошек. И хотя выглядит это очень мило, однако не всегда такое поведение свидетельствует о дружбе и хорошем отношении со стороны пушистиков.

Объяснений облизыванием сразу несколько, говорится в блоге для котов и кошек "Мурчалкин".

Почему кошка облизывает человека?

Просит еду

Голодные пушистики в борьбе за еду применяют все возможные способы. Самый простой из них – облизать своего владельца и получить от него порцию вкусненького корма.

Срабатывает материнский инстинкт

Не секрет, что кошки постоянно облизывают своих котят. Таким образом, они помогают их пищеварению и заодно убирают за ними. Если у животного никогда не было потомства и при этом оно не стерилизовано, то у кошек могут возникать гормональные сбои и они могут начать облизывать людей. Выглядит это мило, но если кошка делает это систематически — это может угрожать проблемами с психикой.

Кошка благодарит

Поблагодарить хозяина путем облизывания могут не только собаки, но и кошечки. И хотя для них такой метод необычен, но сути дела это не меняет.

Пушистику скучно

Если кошечке надоели все игрушки – она переходит к развлечениям со своим владельцем. В ход идут не только заигрывания лапкой, но и облизывания.

Кошка пытается самоутвердиться

Облизывая человека или даже другую кошку воспитанница может демонстрировать свое снисхождение к "младшим по статусу". Таким образом животное оказывает услугу хозяевам.

Метит свое

Каждое животное пытается пометить своего хозяина и жилье, таким образом очертив свою территорию.

Пушистик пытается вас пожалеть

Часто коты чувствуют настроение своего хозяина и приходят к нему в моменты плохого настроения. Коты испытывают стресс и облизыванием своего владельца пытаются помочь ему пережить трудные моменты.

Напомним, что коты также очень часто делают своим владельцам "массаж" лапками, а объяснением таким действиям пушистиков есть сразу несколько.

Также "Телеграф" делился несколькими интересными фактами о кошачьих лапках, которые вы могли не знать.