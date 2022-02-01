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Чому кішка може облизувати людину: названо 7 причин

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Котячі облизування не завжди вказують на гігієну
Котячі облизування не завжди вказують на гігієну

Про деякі причини ви могли навіть не здогадуватися.

Кішки досить часто облизують і себе, і свого господаря, і інших котів. І хоч виглядає це дуже чарівно, однак не завжди така поведінка свідчить про приязнь і гарне ставлення з боку пухнастиків.

Пояснень облизуванням є одразу декілька, йдеться у блозі для котів та кішок "Мурчалкін".

Чому кішка облизує людину?

Просить їжу

Голодні пухнастики у боротьбі за їжу використовують всі можливі методи. Найпростіший спосіб — облизати свого власника та отримати від нього порцію смачненького корма.

Спрацьовує материнський інстинкт

Не секрет, що кішки постійно облизують своїх кошенят. Таким чином вони допомагають їх травленню і заодно прибирають за ними. Якщо у тварини ніколи не було потомства і при цьому вона не стерилізована, то у кішок можуть виникати гормональні збої й вони можуть почати облизувати людей. Вигляд це має дуже милий, але якщо кішка робить це систематично — це може загрожувати проблемами з психікою.

Кішка дякує

Подякувати шляхом облизування господаря можуть не лише собаки, але й кішечки. І хоч для них такий метод є незвичним, але суті справи це не змінює.

Пухнастик нудиться

Якщо кішечці набридли всі іграшки — вона переходить до розваг зі своїм власником. В хід йдуть не лише загравання лапкою, а й облизування.

Кішка намагається самоствердитися

Облизуючи людину, або навіть іншу кішку вихованиця може демонструвати свою поблажливість до "молодших за статусом". Таким чином тварина робить послугу господарям.

Мітить своє

Кожна тварина намагається помітити свого господаря та власне житло, таким чином окресливши свою територію.

Пухнастик намагається вас пожаліти

Часто коти відчувають настрій свого господаря і приходять до нього у моменти поганого настрою. Коти відчувають стрес і облизуванням свого власника намагаються допомогти йому пережити скрутні моменти.

Нагадаємо, що коти також дуже часто роблять своїм власникам "масаж" лапками, а поясненням таким діям пухнастиків є одразу декілька.

Також "Телеграф" ділився кількома цікавими фактами про котячі лапки, яких ви могли не знати.

Теги:
#Коти #Звички #Кішки #Тварини
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