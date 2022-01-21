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Знак симпатії та довіри: чому коти мнуть людей, ковдри та інших тварин

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На лапках пухнастиків є потові залози, якими вони мітять своїх господарів
На лапках пухнастиків є потові залози, якими вони мітять своїх господарів

"Масаж" від котиків дістається далеко не всім.

Важко уявити наше життя без домашніх тварин, а особливо без пухнастих, милих, м’яких котів. Вони не тільки радують своєю присутністю, але й виявляють особливу ніжність до улюблених господарів – можуть лизнути, куснути та навіть зробити масаж своїми лапками.

Мало хто знає, що ритуал топтання по людині або іншому коту для пухнастиків є особливим. Про значення такої поведінки розповів популяризатор науки, відомий дитячий письменник Олександр Толмачов на своїй сторінці в Instagram.

Причин, за яких кішка чи кіт можуть зробити вам масаж, є відразу кілька:

  1. Вони хочуть вас помітити. Річ у тім, що на подушечках лап у котів є потові залози й, тупцюючи по комусь, вони залишають свій запаховий слід.
  2. Топтання нагадуємо пухнастиками про безтурботне дитинство і матір, якою вони масажували молочні залози, вживаючи її молоко.

Висновок із цього лише один — котики таким своєрідним "масажем" висловлюю до людини симпатію та довіру.

Раніше "Телеграф" ділився секретами, як привчити котиків спати ночами, щоб вони не доставляли дискомфорту нявканням і "нічними забігами".

Теги:
#Масаж #Тварини #Коти #Відео #Звички #Кішки
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