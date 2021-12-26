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ТОП-8 способів привчити кота спати ночами

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коти ведуть переважно нічний спосіб життя
Коти ведуть переважно нічний спосіб життя

Дресирувати пухнастих можна різними способами, але варто також перевірити їхнє здоров’я та забезпечити розваги.

Коти — одні з найпопулярніших домашніх тварин, але їхній нічний ритм життя може завдати неприємностей господарям. "Нічні стрибки", нявкання та інші активності пухнастих улюбленців можуть завадити нормальному сну. Виявилося, що кота можна навчити спати вночі.

Як пише ZAXID.NET, для цього знадобляться терпіння, іграшки та їжа.

Як змусити кота спати вночі:

  1. Вибудувати графік. Коти підлаштовуються під ритм життя господарів і після вимкнення світла перед відходом до сну пухнастика можна погладити, щоб він заснув.
  2. Окреме ліжко, а краще кілька. До цього краще привчати з "молодих пазурів", велика кількість лежанок у будинку дозволить закрити двері від кота і не переживати, де він спатиме.
  3. Нагодувати сильніше. Велика кількість їжі на вечерю допоможе коту довше спати вночі.
  4. Активності. Ігри з котиком вдень принесуть спокій уночі. Щоб він виплеснув зайву енергію, варто добре пограти перед сном.
  5. "Телевізор". Щоб коту було чим зайнятися, не затуляйте вікна фіранками чи жалюзі, а якщо є годівниця — нехай йому буде на неї зручно дивитися.
  6. Друг. Ще один кіт допоможе вихованцю витрачати більше енергії вдень на ігри.
  7. Перевірка здоров’я. Іноді коти активні вночі через проблеми із самопочуттям.
  8. Ігнорування. Якщо кіт ситий і здоровий, потрібно не реагувати на нього. Годування буде "нагородою" за шум і закріпить звичку будити, а крики та лайка котам не особливо заважають.

"Телеграф" регулярно публікує добірку смішних мемів та відео з котиками в різних іпостасях. Наприклад, в останній ви можете побачити як виглядає ідеальне кото-життя і посміятися над кумедними ситуаціями за участю хатніх улюбленців.

Теги:
#Сон #Коти #Ніч #Дресирування
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