Мурчать, плямкають і неперевершено танцюють: кращі котики тижня, які обов’язково піднімуть настрій

Ці пухнастиків підкорять ваше серце

Нарешті вихідні: можна довше повалятися в ліжечку, порекласіровать і спробувати зловити дзен. Або, наприклад, віртуальну комашку-сонечко, як герої нашої сьогоднішньої добірки.

Пропонуємо навіть не вилазити з-під затишної ковдрочки: "Телеграф" уже приніс чергову порцію гарного настрою і усмішок. Все тому, що в "ефірі" — безсумнівно, чудова добірка відео- і не тільки жартів за участю наших улюблених пухнастиків. Звісно, мова про котиків.

І заходимо ми відразу із козирів — адже кому не подобається, як муркотять коти? Це миле тихе гудіння під боком так часто стає причиною заспокоєння або навіть сна господаря. Але що робити, якщо мурчало раптово перестало працювати? Тут потрібна інструкція! (Або батарейки у вигляді смачненького корму).

А це чудо, здається, не дуже виховане, але якщо це кіт, то йому можна пробачити все. Навіть плямкання. Правда ж?

Погодьтеся, з подібною незручною ситуації часто стикаються не тільки котики, а й люди. Ймовірно, люди, навіть частіше. Але головне не нервувати. І розслабитися. Так.

Ну як тут не нервувати?

Якщо хтось вважає, що Imagine Dragons підходить винятково для людських "тусовок", то він, безумовно, не бачив цього відео. Здається, пухнастики цілком відмінно справляються з тим, щоб потрапляти в такт, займаючись своїми витівками. А ви змогли б?

А у цій компашки репертуар, звичайно, простіше, але дивитися на них не менш приємно. І диско-кулю навіть дістали, які моторні! Ех, молодь!

Якщо впізнали себе в наступному мемі, то автор збірки подумки дає вам "п’ять". А взагалі — як можна пройти повз бездомного котика? Адже йому так потрібно тепло!

Люби кота!

Так подивишся на сучасні твори мистецтва, а потім виявиться, що вони мають властивість оживати.

А тут мистецтвом є все й одразу: і коти, і природа, і самі фотографії. Дивовижно!

Героям цієї прекрасної котоісторії варто лише поспівчувати. Чи краще позаздрити? Адже котам не доводиться переживати через зайву вагу, себто дуже пухнасту кістку! Чим більше кота, тим краще!

злегка тісно

Ці ваші комахи такі неприємні. Навіть коли віртуальні! Все літають і літають перед носиком! Ось вже котофея їм задасть!

А завершимо добірку історією, яка торкне навіть найчерствіші серця. Даремно кажуть, що собаки відданіші, ніж кішки. Погляньте лише: коли перебуваєш поруч зі "своєю" людиною ще до того, як вона прийде до цього світу…

Якщо вам сподобалося, то "Телеграф" пропонує додати собі ще настрою переглядом добірки котоісторій минулого тижня.