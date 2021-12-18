Майже як люди: розумні, дивні, кумедні котики тижня від "Телеграфу"

Тварини навколо нас не перестають тішити кумедними моментами.

Милі, пухнасті, сірі, плямисті, руді — такі різні котики. А ви знали, що у світі близько 500 млн домашніх кішок? Частина з них потрапила у добірку наймімімішних та незвичайних зображень та відео цього тижня від "Телеграфу".

Першим у добірці йде цей розумний сірий красень, котрий навчився корисної навички — самому наливати собі воду з кулера. Цікаво, а каву готувати його можна навчити? Але кіт не тільки розумний, а й живе чудовим життям — з усіма необхідними "плюшками".

Для тих, хто провів п’ятницю активно і зараз на релаксі, пропонуємо згадати вчорашній вечір та потанцювати з цим рижиком.

Полохливі кошенята, дуже небезпечні птахи і собака з ходою "від стегна" — в цьому відео, хоч і не тільки представники прекрасної половини тваринного світу, що мурчать, але воно, безсумнівно, викличе вашу усмішку.

Коти — це не тільки відмінна "грілка" та вірні друзі, а ще й вчителі іноземних мов.

Знайти собі котика до душі може кожен із нас — тусовщика, хитрюгу чи ось такого білого малюка, який схожий одразу на багатьох людей напередодні свят.

Але на свято важливо не лише бути з подарунками, а й не переборщити із розвагами. Тим більше їх навколо — дуже багато, як у кота Василя.

Але найголовніше на Новий рік — щоб було кого "куснути". І не отримати при цьому удару лапою.

Бонусом хочемо розповісти історію не про котиків, а про людську доброту. Двоє собак "застрягли" на дорожній розділовій лінії і не могли перейти трасу. Чоловік зупинився та допоміг перейти їм через дорогу.

Якщо ваш міміметр ще не зашкалив і ви готові ще до однієї порції кото-гарнюнь — у попередніх випусках "Котів тижня" є на що подивитися.