Почти как люди: умные, странные, смешные котики недели от "Телеграфа"

Животные вокруг нас не перестают радовать смешными моментами.

Милые, пушистые, серые, пятнистые, рыжие — такие разные котики. А вы знали, что в мире — около 500 млн домашних кошек? Часть из них попала в подборку самых мимимишных и необычных изображений и видео этой недели от "Телеграфа".

Первым в подборке идет этот умные серый красавец, которые научился полезному навыку — самому наливать себе воду из кулера. Интересно, а кофе готовить его можно научить? Но кот не только умный, но и живет отличной жизнью — со всеми необходимыми "плюшками".

Для тех, кто провел пятницу активно и сейчас на релаксе, предлагаем вспомнить вчерашний вечер и потанцевать с этим рыжиком.

Пугливые котята, очень опасные птицы и собака с походкой "от бедра" — в этом видео, хоть и не только мурчащие представители прекрасной половины животного мира, но оно, несомненно, вызовет вашу улыбку.

Коты — это не только отличная "грелка" и верные друзья, а еще и учителя иностранных языков.

Найти себе котика по душе может каждый из нас — тусовщика, хитрюгу или вот такого белого малыша, который похож сразу на многих людей в преддверии праздников.

Но в праздник важно не только быть с подарками, а и не переборщить с развлечениями. Тем более их вокруг — очень много, как у кота Василия.

Но самое главное в Новый год — чтобы было кого "куснуть". И не получить при этом удар лапой.

Бонусом хотим рассказать историю не про котиков, а про человеческую доброту. Две собаки "застряли" на дорожной разделительной линии и не могли перейти трассу. Мужчина остановился и помог перейти им через дорогу.

Если ваш мимиметр еще не зашкалил и вы готовы к еще одной порции кото-красивостей — в предыдущих выпусках "Котов недели" есть на что посмотреть.