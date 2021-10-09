Мурчащие, чавкающие и непревзойденно танцующие: лучшие котики недели, которые обязательно поднимут настроение

Эти пушистики покорят ваше сердце

Наконец-то выходные: можно подольше поваляться в кроватке, порекласировать и попробовать поймать дзен. Или, к примеру, виртуальную божью коровку, как герои нашей сегодняшней подборки.

Предлагаем даже не вылезать из-под уютного одеялка: "Телеграф" уже принес очередную порцию прекрасного настроения и улыбок. Все потому, что в "эфире" — несомненно, замечательная подборка видео- и не только шуток с участием наших любимых пушистиков. Разумеется, речь о котиках.

И заходим мы сразу с козырей — ведь кому не нравится, как мурлычут коты? Это милое тихое гудение под боком так часто становится причиной успокоение или даже засыпания хозяина. Но что делать, если мурчало внезапно перестало работать? Тут нужна инструкция! (Или батарейки в виде вкусненького корма).

А это чудо, кажется, не слишком воспитанное, но раз это кот, то ему можно простить все. Даже чавканье. Правда ведь?

Согласитесь, с подобной неловкой ситуацией часто встречаются не только котики, но и люди. Возможно, люди, даже чаще. Но главное не нервничать. И расслабиться. Да.

Ну как тут не нервничать?

Если кто-то считает, что Imagine Dragons подходит исключительно человеческим "тусовкам", то он определенно не видел этого видео. Кажется, пушистики вполне отлично справляются с тем, чтобы попадать в такт, занимаясь своими проделками. А вы смогли бы?

А у этой компашки репертуар, конечно, попроще, но смотреть на них не менее приятно. И диско-шар даже достали, какие проворные! Эх, молодежь!

Если узнали себя в следующем меме, то автор подборки мысленно дает вам "пять". А вообще – как можно пройти мимо бездомного котика? Ему ведь так нужно тепло!

Люби кота!

Так посмотришь на современные произведения искусства, а потом окажется, что они имеют свойство оживать.

А тут искусством уже является все и разом: и коты, и природа, и сами фотографии. Загляденье!

Героям этой прекрасной котоистории стоит лишь посочувствовать. Или лучше позавидовать? Ведь котам не приходится переживать из-за лишнего веса, в смысле слишком пушистой кости! Чем больше кота, тем лучше!

Слегка тесновато

Эти ваши насекомые такие противные. Даже когда виртуальные! Все летают и летают перед носиком! Вот уж котофеечка им задаст!

А завершим подборку историей, которая тронет даже самые черствые сердца. Зря говорят, что собаки преданней кошки. Взгляните лишь: когда находишься рядом со "своим" человеком еще до того, как он придет в этот мир…

Если вам понравилось, то "Телеграф" предлагает добавить себе еще настроения просмотром подборки котоисторий прошлой недели.