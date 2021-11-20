У кого тут кость пушистая? Самые забавные котики недели, которые легко поднимут настроение

Котиков никогда не бывает достаточно

Коты давным-давно закрепили за собой звание самых милых и любимых животных на просторах интернета (и, вероятно, в сердцах людей). Невероятно, но даже спустя сотни лет совместного быта они все еще находят способы, как удивить своих хозяев.

Это подтверждает сегодняшняя подборка юморных видео с уморительными котиками, которую для вас подобрали журналисты "Телеграфа".

И начнем мы с одного из самых милых героев нашей подборки. Лишь взгляните в эти глазищи и будьте готовы получить кусь. А, что, не кусь? Ну так даже лучше!

Хотя другому котэ в искусстве "куся" повезло чуть больше. Правда, до сих пор остается загадкой, каким же образом обычная человеческая нога сумела прежде так загипнотизировать смешного пушистика.

Впрочем, иногда кошачьему нападению подвергаются не только люди и их конечности, но и другие домашние любимцы. И даже понимание того, что все происходящее — лишь игра, не может не вызвать желания порой закатить глаза. (Или заявить единственно-подходящее: "Вийди звідси, розбійнику!").

Вполне вероятно, что когда котам надоедает приставать к тем же собакам, они возвращаются к созерцанию людей. Иногда им кажется, что мы — прекрасный аэродром, и только и ждем, что их приземления.

Наверное, практически каждый, у кого есть кот, хотя бы раз думал, что эти животные — исчадия ада. Порой так и хочется провести обряд котокзорцизма…

При этом не стоит забывать, что настоящая роль пушистиков — управление нами. Глядя на следующее видео, не можешь не признать, что образ королевы кошке подходит как нельзя лучше.

Так вот как проходило поклонение в Древнем Египте!

Как и образ суперагента! Впрочем, глядя на потуги котика, пытающегося избавиться от коварных жалюзи, не можешь не согласиться, что в этом случае — миссия точно невыполнима.

Зато есть у котов и то, с чем они всегда справлялись на отлично. Все верно, это возможность расправиться с едой и выглядеть превосходно даже с несколькими лишними килограммами на бочках…

Это не жир, а мех!

И вообще, ничего вы не понимаете! Это просто кость пушистая!

Пушистость, к примеру, не всегда значит, что коты готовы есть всегда и везде. (Это вам точно не Гарфилд!)

А некоторым, к сожалению, просто постоянно не везет добраться до любимого лакомства. Ох уж эти коварные люди, понапридумывают дурацкой мебели!

Если вам понравилась наши котики, то предлагаем обязательно ознакомиться с подборкой пушистиков прошлой недели. А еще "Телеграф" показывал, какими забавными и милыми могут быть свинки.