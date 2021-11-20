У кого тут кістка пухнаста? Найсмішніші котики тижня, які легко піднімуть настрій

Котиків ніколи не буває достатньо

Коти давним-давно закріпили за собою звання наймиліших і найулюбленіших тварин на просторах інтернету (і, ймовірно, у серцях людей). Неймовірно, але навіть через сотні років спільного побуту вони все ще знаходять способи здивування своїх господарів.

Це підтверджує сьогоднішня добірка гуморних відео з милими котиками, яку для вас зібрали журналісти "Телеграфа".

І почнемо ми з одного з наймиліших героїв нашої добірки. Лише погляньте в ці очі і будьте готові отримати кусь. А що, не кусь? Ну, так навіть краще!

Хоча іншому коту у мистецтві "куся" пощастило трохи більше. Щоправда, досі залишається загадкою, яким чином звичайна людська нога зуміла перед цим так загіпнотизувати смішного пухнастика.

Втім, іноді котячого нападу зазнають не тільки люди та їхні кінцівки, а й інші домашні улюбленці. І навіть розуміння того, що все, що відбувається, — лише гра, не може не викликати бажання часом закотити очі. (Або заявити єдино-відповідне: "Вийди звідси, розбійнику!").

Цілком ймовірно, що коли котам набридає чіплятися до тих же собак, вони повертаються до споглядання людей. Іноді їм здається, що ми прекрасний аеродром, і тільки й чекаємо, що на їхнє приземлення.

Напевно, практично кожен, у кого є кіт, хоч би раз думав, що ці тварини — посланці пекла. Саме тому часом так і хочеться провести обряд котокзорцизму.

При цьому не варто забувати, що справжня роль пухнастиків — управління нами. Дивлячись наступне відео, не можеш не визнати, що образ королеви кішці підходить якнайкраще.

Так от як проходило поклоніння у Стародавньому Єгипті!

Як і образ суперагента! Втім, дивлячись на потуги котика, який намагається втекти від підступних жалюзі, не можеш не погодитися, що в цьому випадку місія точно нездійсненна.

Зате є у котів і те, з чим вони завжди справлялися чудово. Все вірно, це можливість розправитися з їжею і виглядати чудово навіть з кількома зайвими кілограмами на бочках.

Це не жир, а хутро!

І взагалі, нічого ви не розумієте! Це просто кістка пухнаста!

При цьому пухнастість, наприклад, не завжди означає, що коти готові їсти завжди і скрізь. (Це вам точно не Гарфілд!)

А деяким, на жаль, просто постійно не щастить дістатися улюблених ласощів. Ох вже ці підступні люди, понавигадують безглуздих меблів!

Якщо вам сподобалася наші котики, то пропонуємо обов’язково ознайомитися з добіркою пухнастиків минулого тижня. А ще "Телеграф" показував, якими кумедними та милими можуть бути свинки.