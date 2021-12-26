ТОП-8 способов приучить кота спать по ночам

Дрессировать пушистых можно разными способами, но стоит также проверить их здоровье и обеспечить развлечения.

Коты — одни из самых популярных домашних животных, но их ночной ритм жизни может причинить неприятности хозяевам. "Ночные скачки", мяуканье и другие активности пушистых любимцев могут помешать нормальному сну. Оказалось — кота можно приучить спать ночью.

Как пишет ZAXID.NET, для этого понадобятся терпение, игрушки и еда.

Как заставить кота спать ночью:

Выстроить график. Коты подстраиваются под ритм жизни хозяев и после выключения света перед отходом ко сну пушистика можно погладить, чтобы он уснул. Отдельная кровать, а лучше несколько. К этому лучше приучать с "младых когтей", большое количество лежанок дома позволит закрыть двери от кота и не переживать, где он будет спать. Накормить посильнее. Обилие еды на ужин поможет коту дольше спать ночью. Активности. Игры с котиком днем принесут спокойствие ночью. Чтобы он выплеснул лишнюю энергию — стоит хорошо поиграть перед сном. "Телевизор". Чтобы коты было чем заняться не закрывайте окна шторами или жалюзи, а если есть кормушка — пусть ему будет на нее удобно смотреть. Друг. Еще один кот поможет питомцу тратить больше энергии днем на игры. Проверка здоровья. Иногда коты активны по ночам из-за проблем с самочувствием. Игнорирование. Если кот сыт и здоров нужно не реагировать на него. Кормление будет "наградой" за шум и закрепит привычку будить, а крики и ругань котам не особо мешают.

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