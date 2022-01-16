Післясвяткові та доволі підступні: найкращі котики тижня у жартах та відео
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Улюблені пушистики готові тішити нас своїми витівками хоч щодня
Калейдоскоп новорічно-різдвяних свят нарешті наближається до свого закінчення. Зате як чудово, що життя з домашніми вихованцями, особливо котами — це щоденна, цілодобова вечірка зі своїми головними зірками і відмінними конкурсами.
"Телеграф" зібрав добірку найкумедніших і найкумедніших котиків за тиждень, щоб підняти настрій своїм читачам.
Проте почнемо, на жаль, із дуже сумних новин. Свята, як і тривалі вихідні, добігли кінця. Перший же котик повністю поділяє наші почуття з цього приводу, висловлюючи своєю мордочкою весь біль народу, який не встиг відпочити на повну.
Втім, пухнастики точно знають, що може порадувати людей. Тому і пропонують помилуватися своєю п’ятою точкою — щоб зняти стрес і додати +100500 до розчулення.
Також непоганим варіантом коти вважають можливість розслабитися за допомогою алкоголю. Якщо за період свят ваша печінка не встигла значно травмуватися, то коти натякають — найближчий вечір може бути цікавим!
Ну чи можна обійтися чашечкою найсмачнішої кави — на самоті, в компанії друзів чи, звісно ж, свого хвостатого друга.
Також котики готові запропонувати нам інший спосіб відволіктися. Щоправда, навряд чи комусь сподобається такий нерівноцінний бартер. Та й котячі подряпини, як з’ясувалося, не такі невинні, як комусь могло здатися на перший погляд.
Втім, деякі коти на погладжування реагують більш ніж мирно.
А є й ті, які прямо вимагають нашої уваги та готові привернути її будь-яким способом. Ви коли-небудь бачили кота-козла? (І ні, ми не про ті моменти, коли нам хочеться лаятись на вихованців!)
Ох, як бодав, як бадав!
А чи знаєте ви загалом, як котики висловлюють своє кохання? Якщо ви не зовсім у ладах з мовою любові вашого пухнастика, то настав час дивитися навчальне відео!
Втім, навіть за всієї милості і доброти котів їхня шкідливість є абсолютним поняттям, яке неможливо заперечити. Добре, що найчастіше вони виявляють її не до людей, а до інших котів.
Втім, людям теж дістається. Але тут основною є тема їжі, тому питань немає.
Та й котики отримують на горіхи нерідко. (Поганий пес, хіба ж можна кривдити маленьких?!)
Після такого звернення не дивно, що представники сімейства котячих вважають за краще ховатися у місцях, де, здавалося б, поміститися просто неможливо.
Втім, як доводить реальність, це в деяких просто кістка пухнаста! А от інші легко поділяють вузький простір одразу на двох.
Головне, не перестаратися з пошуком цього простору…
…І взагалі примудритися до нього дістатися.
Завершенням же нашої добірки стане абсолютно чарівне відео, яке ще раз доводить — геніальні котики у всьому. І навіть як актори.
Маленький бонус. Вчимо нові слова разом із котами!
А якщо нашій сьогоднішній добірці вам здалося мало, то можете дізнатися, яких котиків "Телеграф" відніс до категорії анти-інтернетних минулого тижня.
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