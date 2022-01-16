Післясвяткові та доволі підступні: найкращі котики тижня у жартах та відео

Улюблені пушистики готові тішити нас своїми витівками хоч щодня

Калейдоскоп новорічно-різдвяних свят нарешті наближається до свого закінчення. Зате як чудово, що життя з домашніми вихованцями, особливо котами — це щоденна, цілодобова вечірка зі своїми головними зірками і відмінними конкурсами.

"Телеграф" зібрав добірку найкумедніших і найкумедніших котиків за тиждень, щоб підняти настрій своїм читачам.

Проте почнемо, на жаль, із дуже сумних новин. Свята, як і тривалі вихідні, добігли кінця. Перший же котик повністю поділяє наші почуття з цього приводу, висловлюючи своєю мордочкою весь біль народу, який не встиг відпочити на повну.

Свята закінчились!

Втім, пухнастики точно знають, що може порадувати людей. Тому і пропонують помилуватися своєю п’ятою точкою — щоб зняти стрес і додати +100500 до розчулення.

Також непоганим варіантом коти вважають можливість розслабитися за допомогою алкоголю. Якщо за період свят ваша печінка не встигла значно травмуватися, то коти натякають — найближчий вечір може бути цікавим!

Ну чи можна обійтися чашечкою найсмачнішої кави — на самоті, в компанії друзів чи, звісно ж, свого хвостатого друга.

Здається, котик готовий поділитися своїм напоєм

Також котики готові запропонувати нам інший спосіб відволіктися. Щоправда, навряд чи комусь сподобається такий нерівноцінний бартер. Та й котячі подряпини, як з’ясувалося, не такі невинні, як комусь могло здатися на перший погляд.

Суворо, котику, суворо

Втім, деякі коти на погладжування реагують більш ніж мирно.

Все правильно зрозумів

А є й ті, які прямо вимагають нашої уваги та готові привернути її будь-яким способом. Ви коли-небудь бачили кота-козла? (І ні, ми не про ті моменти, коли нам хочеться лаятись на вихованців!) Ох, як бодав, як бадав!

А чи знаєте ви загалом, як котики висловлюють своє кохання? Якщо ви не зовсім у ладах з мовою любові вашого пухнастика, то настав час дивитися навчальне відео!

Втім, навіть за всієї милості і доброти котів їхня шкідливість є абсолютним поняттям, яке неможливо заперечити. Добре, що найчастіше вони виявляють її не до людей, а до інших котів.

Втім, людям теж дістається. Але тут основною є тема їжі, тому питань немає.

Та й котики отримують на горіхи нерідко. (Поганий пес, хіба ж можна кривдити маленьких?!)

Після такого звернення не дивно, що представники сімейства котячих вважають за краще ховатися у місцях, де, здавалося б, поміститися просто неможливо.

Втім, як доводить реальність, це в деяких просто кістка пухнаста! А от інші легко поділяють вузький простір одразу на двох.

Головне, не перестаратися з пошуком цього простору…

…І взагалі примудритися до нього дістатися.

Завершенням же нашої добірки стане абсолютно чарівне відео, яке ще раз доводить — геніальні котики у всьому. І навіть як актори.

Маленький бонус. Вчимо нові слова разом із котами!

А якщо нашій сьогоднішній добірці вам здалося мало, то можете дізнатися, яких котиків "Телеграф" відніс до категорії анти-інтернетних минулого тижня.