Укр

Знак симпатии и доверия: почему коты мнут людей, одеяла и других животных

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На лапках пушистиков есть потовые железы, которыми они метят своих хозяев.
На лапках пушистиков есть потовые железы, которыми они метят своих хозяев.

"Массаж" от котиков достается далеко не всем.

Сложно представить нашу жизнь без домашних животных, а особенно без пушистых, милых, мягких котов. Они не только радуют своим присутствием, но и проявляют особую нежность к любимым хозяевам — могут лизнуть, куснуть и даже сделать массаж своими лапками.

Мало кто знает, что ритуал топтания по человеку или по другому коту для пушистиков является особым. О значении такого поведения рассказал популяризатор науки, известный детский писатель Александр Толмачев на своей странице в Instagram.

Причин, по которым кошка или кот могут сделать вам массаж, есть сразу несколько:

  1. Они хотят вас пометить. Дело в том, что на подушечках лап у котов есть потовые железы и, топчась по кому-то, они оставляют свой запаховый след.
  2. Топтание напоминаем пушистиками о беззаботном детстве и матери, которой они массировали молочные железы, употребляя ее молоко.

Вывод из этого только один — котики таким своеобразным "массажем" выражаю к человеку симпатию и доверие.

Ранее "Телеграф" делился секретами, как приучить котиков спать по ночам, чтобы они не доставляли дискомфорта мяуканием и "ночными скачками".

Теги:
#Массаж #Животные #Коты #Видео #Привычки #Кошки
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