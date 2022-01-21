Знак симпатии и доверия: почему коты мнут людей, одеяла и других животных
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"Массаж" от котиков достается далеко не всем.
Сложно представить нашу жизнь без домашних животных, а особенно без пушистых, милых, мягких котов. Они не только радуют своим присутствием, но и проявляют особую нежность к любимым хозяевам — могут лизнуть, куснуть и даже сделать массаж своими лапками.
Мало кто знает, что ритуал топтания по человеку или по другому коту для пушистиков является особым. О значении такого поведения рассказал популяризатор науки, известный детский писатель Александр Толмачев на своей странице в Instagram.
Причин, по которым кошка или кот могут сделать вам массаж, есть сразу несколько:
- Они хотят вас пометить. Дело в том, что на подушечках лап у котов есть потовые железы и, топчась по кому-то, они оставляют свой запаховый след.
- Топтание напоминаем пушистиками о беззаботном детстве и матери, которой они массировали молочные железы, употребляя ее молоко.
Вывод из этого только один — котики таким своеобразным "массажем" выражаю к человеку симпатию и доверие.
Ранее "Телеграф" делился секретами, как приучить котиков спать по ночам, чтобы они не доставляли дискомфорта мяуканием и "ночными скачками".