Послепраздничные и весьма коварные: лучшие котики недели в шутках и видео

Любимые пушистики готовы радовать нас своими проделками хоть каждый день

Калейдоскоп новогодне-рождественских праздников наконец-то приближается к своему окончанию. Зато как же отлично, что жизнь с домашними питомцами, особенно котами — это ежедневная, круглосуточная вечеринка со своими главными звездами и отличными конкурсами.

"Телеграф" собрал подборку самых забавных и смешных котиков за неделю, чтобы поднять настроение любимым читателям.

Однако начнем, к сожалению, с весьма грустных новостей. Праздники, как и продолжительные выходные, подошли к концу. Первый же котик всецело разделяет наши чувства по этому поводу, выражая своей мордочкой всю боль не до конца отдохнувшего народа.

Праздники закончились!

Впрочем, пушистики точно знают, что может порадовать людей. Поэтому и предлагают полюбоваться своей пятой точкой — чтобы снять стресс и добавить +100500 к умилению.

Также неплохим вариантом коты считают возможность расслабиться с помощью алкоголя. Если за период праздников ваша печень не успела значительно травмироваться, то коты намекают — ближайший вечер может быть далеко не томным!

Ну или можно обойтись чашечкой вкуснейшего кофе — в одиночестве, компании друзей или, конечно же, своего хвостатого друга.

Кажется, котик готов поделиться своим напитком

Также котики готовы предложить нам и другой способ отвлечения. Правда, вряд ли кому-то понравится подобный неравноценный бартер. Да и кошачьи царапины, как выяснилось, не такие безобидные, как кому-то могло показаться на первый взгляд.

Сурово, котэ, сурово

Впрочем, некоторые коты на поглаживание реагируют более чем мирно.

Все правильно понял

А есть и те, которые прямо требуют нашего внимания и готовы привлечь его любым способом. Вы когда-нибудь видели кота-козла? (И нет, мы не о тех моментах, когда нам хочется ругаться на питомцев!) Ах, как бодал, как бодал!

А знаете ли вы в целом, как котики выражают свою любовь? Если вы не совсем в ладах с языком любви вашего пушистика, то пора смотреть следующее обучающее видео!

Впрочем, даже при всей милоте и доброте кота их вредность является абсолютным понятием, которое невозможно оспорить. Хорошо, что чаще всего они проявляют ее не к людям, а к другим котам.

Впрочем, людям тоже достается. Но тут уже вступает в игру тема еды, поэтому вопросов нет…

Да и достается котикам нередко. (Плохой пес, разве ж можно обижать маленьких?!)

После такого обращения неудивительно, что представители семейства кошачьих предпочитают прятаться в местах, где, казалось бы, поместиться просто невозможно.

Впрочем, как доказывает реальность, это у некоторых просто кость пушистая! А другие легко разделяют узкое пространство сразу на двоих.

Главное, не перестараться с поиском этого самого пространства…

…И вообще умудриться к нему добраться.

Завершением же нашей подборки станет абсолютно завораживающее видео, которое еще раз доказывает — котики гениальные во всем. И даже как актеры.

Маленький бонус. Учим новые слова вместе с котами!

А если нашей сегодняшней подборки вам показалось мало, то можете узнать, каких котиков "Телеграф" отнес к категории анти-интернетных на прошлой недели.