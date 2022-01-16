Послепраздничные и весьма коварные: лучшие котики недели в шутках и видео
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Любимые пушистики готовы радовать нас своими проделками хоть каждый день
Калейдоскоп новогодне-рождественских праздников наконец-то приближается к своему окончанию. Зато как же отлично, что жизнь с домашними питомцами, особенно котами — это ежедневная, круглосуточная вечеринка со своими главными звездами и отличными конкурсами.
"Телеграф" собрал подборку самых забавных и смешных котиков за неделю, чтобы поднять настроение любимым читателям.
Однако начнем, к сожалению, с весьма грустных новостей. Праздники, как и продолжительные выходные, подошли к концу. Первый же котик всецело разделяет наши чувства по этому поводу, выражая своей мордочкой всю боль не до конца отдохнувшего народа.
Впрочем, пушистики точно знают, что может порадовать людей. Поэтому и предлагают полюбоваться своей пятой точкой — чтобы снять стресс и добавить +100500 к умилению.
Также неплохим вариантом коты считают возможность расслабиться с помощью алкоголя. Если за период праздников ваша печень не успела значительно травмироваться, то коты намекают — ближайший вечер может быть далеко не томным!
Ну или можно обойтись чашечкой вкуснейшего кофе — в одиночестве, компании друзей или, конечно же, своего хвостатого друга.
Также котики готовы предложить нам и другой способ отвлечения. Правда, вряд ли кому-то понравится подобный неравноценный бартер. Да и кошачьи царапины, как выяснилось, не такие безобидные, как кому-то могло показаться на первый взгляд.
Впрочем, некоторые коты на поглаживание реагируют более чем мирно.
А есть и те, которые прямо требуют нашего внимания и готовы привлечь его любым способом. Вы когда-нибудь видели кота-козла? (И нет, мы не о тех моментах, когда нам хочется ругаться на питомцев!)
Ах, как бодал, как бодал!
А знаете ли вы в целом, как котики выражают свою любовь? Если вы не совсем в ладах с языком любви вашего пушистика, то пора смотреть следующее обучающее видео!
Впрочем, даже при всей милоте и доброте кота их вредность является абсолютным понятием, которое невозможно оспорить. Хорошо, что чаще всего они проявляют ее не к людям, а к другим котам.
Впрочем, людям тоже достается. Но тут уже вступает в игру тема еды, поэтому вопросов нет…
Да и достается котикам нередко. (Плохой пес, разве ж можно обижать маленьких?!)
После такого обращения неудивительно, что представители семейства кошачьих предпочитают прятаться в местах, где, казалось бы, поместиться просто невозможно.
Впрочем, как доказывает реальность, это у некоторых просто кость пушистая! А другие легко разделяют узкое пространство сразу на двоих.
Главное, не перестараться с поиском этого самого пространства…
…И вообще умудриться к нему добраться.
Завершением же нашей подборки станет абсолютно завораживающее видео, которое еще раз доказывает — котики гениальные во всем. И даже как актеры.
Маленький бонус. Учим новые слова вместе с котами!
А если нашей сегодняшней подборки вам показалось мало, то можете узнать, каких котиков "Телеграф" отнес к категории анти-интернетных на прошлой недели.
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