Признавался в любви Киеву, но живет в Москве? Что говорит о войне Митяй из "Сватов" (фото)

Добрынин рассказывал ранее о "сильной связи" с Украиной

Многие российские актеры, снявшиеся в украинском сериале "Сваты", предпочитают молчать о войне, развязанной путинским режимом. Среди них и Николай Добрынин, запомнившийся ролью Дмитрия Александровича Буханкина (Митяя).

Что известно:

Николай Добрынин известный российский актер, который стал звездой "Сватов", сыграв шутника и сельского алкоголика Митяя

Актер рассказывал о "сильной связи" с Украиной и признался в любви Киеву, но сейчас живет в Москве и молчит о войне

Николай Добрынин — что о нем известно

Актер Николай Добрынин родился в 1963 году в Таганроге. Получив образование на актерском факультете ГИТИСа, он посвятил себя театральной сцене, а в 1986 году впервые появился на киноэкранах.

Николай Добрынин в молодости, Фото: РосСМИ

Настоящий всенародный успех пришел к артисту благодаря украинскому комедийному сериалу "Сваты". Его персонаж Дмитрий Александрович Буханкин (Митяй), близкий друг и кум Ивана Будько, настолько полюбился зрителям, что в 2012 году о его приключениях сняли отдельный 20-серийный проект — "Байки Митяя".

Николай Добрынин в сериале "Сваты"

Где сейчас Николай Добрынин и что говорит о войне

Николай Добрынин ранее заявлял, что тесно связан с Украиной. В 2014 году он признался, что даже купил земельный участок в нашей стране, но дом так и не построил. Что сейчас с этим участком — неизвестно.

Мой брат, солист Большого театра, родился в Украине, у него даже фамилия другая — Науменко (брат по матери. — авт.). Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями Николай Добрынин

Николай Добрынин говорил о "сильной связи" с Украиной, Фото: Первый канал

Артист также признавался в любви Киеву, вспоминая периоды съемок в "Сватах" и других кинолентах:

В Киеве часто снимался еще до "Сватов". Очень люблю Пущу-Водицу, Оболонскую набережную, на которой жил несколько месяцев. Люблю Крещатик, Андреевский спуск и Киев, который вижу с 16-го этажа гостиницы "Славутич". Люблю приземляться в Борисполе, ехать по Бориспольской трассе. Единственное, что ненавижу здесь, это киевские пробки

Как сейчас выглядит Митяй из "Сватов", Фото: @nn.dobrynin

Но в 2016 году Добрынин посетил аннексированный Крым, за что попал в базу данных "Миротворец". После начала полномасштабной войны в 2022 году актер предпочел не делать официальных публичных заявлений и не признал Россию агрессором. Однако он глумился над россиянами, высмеивая "уроки патриотизма", которые стал едва ли е основным предметом в российских школах.

Николай Добрынин попал в "Миротворец"

Более того, "Митяй" заявлял, что президент России Владимир Путин давно умер и "остались только двойники". Но при этом, звезда "Сватов" продолжает жить и работать в России. Его карьера активно развивается, в 2024 году он снялся в сериале "Молодежка. Новая смена", а в 2025 году на экраны вышел сериал "ВИА "Васильки"" с его участием и сериал "Граница миров".

Добрынин заявил, что Путин "давно умер"

