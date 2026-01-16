Зізнавався в любові до Києва, але живе у Москві? Що говорить про війну Мітяй із "Сватів" (фото)

Добринін розповідав раніше про "сильний зв’язок" з Україною

Багато російських акторів, які знялися в українському серіалі "Свати", вважають за краще мовчати про війну, розв’язану путінським режимом. Серед них і Микола Добринін, який запам’ятався роллю Дмитра Олександровича Буханкіна (Митяя).

Що відомо:

Микола Добринін відомий російський актор, який став зіркою "Сватів", зігравши жартівника та сільського алкоголіка Мітяя

Актор розповідав про "сильний зв’язок" з Україною і зізнавався у любові Києву, але зараз живе в Москві і мовчить про війну

Микола Добринін — що про нього відомо

Актор Микола Добринін народився 1963 року в Таганрозі. Здобувши освіту на акторському факультеті ГІТІСу, він присвятив себе театральній сцені, а 1986 року вперше з’явився на кіноекранах.

Микола Добринін у молодості, Фото: РосЗМІ

Справжній всенародний успіх прийшов до артиста завдяки українському комедійному серіалу "Свати". Його персонаж Дмитро Олександрович Буханкін (Мітяй), близький друг і кум Івана Будько, настільки сподобався глядачам, що у 2012 році про його пригоди зняли окремий 20-серійний проєкт — "Байки Мітяя".

Микола Добринін у серіалі "Свати"

Де зараз Микола Добринін і що говорить про війну

Микола Добринін раніше заявляв, що тісно пов’язаний з Україною. У 2014 році він зізнався, що навіть купив земельну ділянку в нашій країні, але будинок так і не збудував. Що зараз із цією ділянкою — невідомо.

Мій брат, соліст Великого театру, народився в Україні, у нього навіть прізвище інше — Науменко (брат по матері. — Авт.). Так що я з Україною пов’язаний дуже сильним корінням Микола Добринін

Микола Добринін говорив про "сильний зв’язок" з Україною, Фото: Перший канал

Артист також зізнавався у любові до Києва, згадуючи періоди зйомок у "Сватах" та інших кінострічках:

У Києві часто знімався ще до "Сватів". Дуже люблю Пущу-Водицю, Оболонську набережну, на якій мешкав кілька місяців. Люблю Хрещатик, Андріївський узвіз та Київ, що бачу з 16-го поверху готелю "Славутич". Люблю приземлятися у Борисполі, їхати Бориспільською трасою. Єдине, що ненавиджу тут, це київські пробки

Як зараз виглядає Мітяй зі "Сватів", Фото: @nn.dobrynin

Але у 2016 році Добринін відвідав анексований Крим, за що потрапив до бази даних "Миротворець". Після початку повномасштабної війни у 2022 році актор вважав за краще не робити офіційних публічних заяв і не визнав Росію агресором. Однак він глумився над росіянами, висміюючи "уроки патріотизму", які стали ледь не основним предметом у російських школах.

Микола Добринін потрапив до "Миротворця"

Щобільше, "Мітяй" заявляв, що президент Росії Володимир Путін давно помер і "залишилися лише двійники". Але при цьому зірка "Сватів" продовжує жити та працювати в Росії. Його кар’єра активно розвивається, у 2024 році він знявся у серіалі "Молодіжка. Нова зміна", а у 2025 році на екрани вийшов серіал "ВІА "Волошки"" за його участю і серіал "Кордон світів".

Добринін заявив, що Путін "давно помер"

