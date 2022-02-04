Чому кішки сплять у різних місцях: відповідь експерта вас здивує

Головною причиною — є давні тваринні інстинкти

Господарі пухнастиків зазвичай в курсі, що коти досить перебірливі створіння. Особливо це можна помітити, коли домашній улюбленець шукає собі затишне місце для сну, при чому кожного разу обираючи зовсім іншу зону для відпочинку. Чому так?

Близько 16 годин з 24 наявних у добі кішки витрачають на сон. Увесь цей час вони можуть змінювати місця, де выдпочинок їм здається найкомфортнішим, пише портал "БелНовости".

Досить рідко можна зустріти тварину, яка для сну завжди обирає одне й те саме місце, адже, як правило, коти відпочивають то на лежанці, то на дивані, то на подушці хазяїна, можуть навіть "атакувати" холодильник або микрохвильовку.

Чому так відбувається?

Кожному з нас така поведінка домашнього улюбленця може здатися зовсім нелогічною, адже ті ж собаки полюбляють спати на своїх лежанках і досить рідко змінюють місця відпочинку впродовж доби.

Фахівці переконані, що ця, на перший погляд, дивакувата звичка котів пов'язана з їх давніми тваринними інстинктами: якщо тварині потрібно багато часу на сон, а в небезпечних умовах дикої природи постійно лежати на одному місті рівносильно навіть смерті, то місце відпочинку потрібно регулярно змінювати через великі ризики зустріти хижака.

Саме цю причину експерти вважають основною у виборі затишного куточка для сну, адже попри те, що коти живуть із людиною вже кілька тисяч років, їх стародавні звички та інстинкти все ж залишають по собі слід.

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