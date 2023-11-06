Умные, преданные и дружелюбные: какие породы собак лучше всего подходят для проживания в квартире

Проживание в квартире не избавляет хозяев от необходимости регулярно выгуливать собачек

Во время войны связь человека и четырехлапых стала еще больше. Нередко люди спасались от обстрелов или оккупации с небольшой горсткой вещей и "хвостиком" в руках — как в свое время один из жителей Мариуполя. Однако, несмотря на то, что мы не оставляем братьев наших меньших в беде, следует помнить, что не для всех собак подходит жизнь в квартире.

Сегодня расскажем, какие породы песиков лучше всего приспособлены для жизни в ограниченном пространстве и могут обойтись без просторного вольера или большого двора. В этом вопросе разбирались специалисты портала Purina.

Прежде всего, помните, что животное, которое вы решили взять к себе, должно чувствовать себя комфортно. Но и о собственных нуждах забывать не стоит – уход за четырехлапыми не должен забирать все ваши силы. Поэтому тем, кто живет в квартирах, лучше обращать внимание на более мелкие породы собак.

Померанский шпиц

Шпицы являются декоративной породой собак, которые могут похвастаться весьма оригинальным рыжеватым цветом шерсти. Эти животные довольно отважны и смелы, готовы защищать своего владельца несмотря на небольшие размеры. Поэтому следует уделить внимание правильному воспитанию любимца, чтобы не было проблем с другими животными или людьми. В целом же шпицы считаются достаточно преданными и социально активными. Учитывайте это, потому что прогулок с собаками этой породы понадобится немало.

Йоркширский терьер

Как и подсказывает название породы, эти собачки распространились в мире из английского графства Йоркшир. Когда-то они выводились в качестве охотничьих псов, но об этом их призвание в основном забыли.

Терьеры очень умны, активны и обожают играть. Большим плюсом является то, что они почти не линяют, ведь имеют достаточно жесткую шерсть. При этом за их внешним видом не трудно ухаживать. Кроме этого, как отмечают специалисты, эти собачки не имеют специфического "собачьего" запаха, что является дополнительным плюсом для их проживания в квартире.

Французский бульдог

Изначально эта порода выводилась в качестве телохранителей, и представители дворянских семей нередко окружали себя такими песиками, чтобы чувствовать себя защищенными. Годы прошли, но, несмотря на небольшой размер собак, они все еще остаются очень смелыми, психологически устойчивыми и готовыми защитить ближайшего человека. Также бульдоги очень любят детей, что подойдет для семей с детьми.

Отдельным плюсом является то, что собаки этой породы короткошерстные, поэтому особо убирать за ними не придется. Бульдоги хорошо поддаются дрессировке, очень социализированы, любят компанию. Надолго оставлять их наедине не стоит, ведь это заставит их унывать. Помните также, что этим песикам необходимы постоянные физические нагрузки, а также сбалансированное питание.

Пудель

Интересно, что эти милые мордашки тоже когда-то были охотничьими собаками. Они очень любят воду, поэтому проблем с купанием животного возникнуть нет.

Также пудели весьма умны, активны и "любознательны", так как интересуются всем, что происходит вокруг. Хорошо дрессируются, кроме того, умеют выполнять не только простые, но и довольно сложные команды.

Чихуахуа

Эти карликовые собачки распространились по планете из Мексики. Несмотря на их размеры, они очень преданы хозяину и отважны. Даже если потенциальный враг превышает размеры чихуахуа в десятки раз, она может на него лаять и даже напасть, если решит, что "противник" — небезопасен. Эти собачки очень компанейские и обожают свои семьи. Интересно, что они весьма адаптивны к любым условиям проживания.

Бассенджи

Эта порода собак пришла к нам из Центральной Африки. Интересно, что даже египетские фараоны не смогли устоять перед милостью бассенджи.

Это и неудивительно, ведь такие собаки очень умны, активны, хорошо уживаются с другими животными. Также бассенджи любят детей, легко поддаются тренировкам. Отдельно стоит отметить, что они редко лают, и это – бесспорный плюс для обитания собачки такой породы в квартире.

Только не забывайте, что бассенджи не слишком хорошо адаптированы к холодному времени года, так что если решите завести именно такого любимца, позаботьтесь, чтобы ему всегда было тепло.

Такса

Эти "длинные" собаки у многих вызывают смех и радость, однако, как и большинство своих хвостатых коллег, когда-то эти собаки были незаменимы во время охоты. Таксы очень смелые и отважные, преданные и умные. Кроме этого, они достаточно ласковы, любят детей. Если в доме есть другие животные, следует уделить внимание дрессировке таксы, потому что хотя они и сходятся с другими четырехлапыми, к этому следует приложить усилия.

Мопс

Мопсы считаются идеальными для проживания в квартире. Они хорошие и маленькие, хорошо употребляются с другими животными и детьми. К тому же мопсы обожают играть и быть в центре внимания. Важно помнить тот факт, что именно эта порода склонна к ожирению, при этом не требуя активных долгих прогулок. Поэтому, выбирая в качестве домашнего любимца мопса, позаботьтесь о правильном питании для хвостатого.

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