Пухнаста зброя масового ураження. Хто такий кіт Сирський і як пранк вийшов з-під контролю

Кіт вже отримав посвідчення у "Дії"

У ЗСУ з'явилася зброя масового ураження мімішністю — кіт Сирський. За кілька днів милий котик зі сходу, якого запостив у Twitter (X) колишній волонтер і теперішній військовослужбовець Роман Сініцин "Майор", став зіркою соцмереж, отримав посвідчення мишолова та став новим обличчям "Дії", почавши витісняти з лідерських позицій пса Патрона.

Звідки взявся мем

Бійці знайшли кота в одному з прифронтових сіл і взяли його на службу в ЗСУ, він отримав бойове завдання – "стримувати нашестя мишей". Попередні мишолови Сталктіт і трьохцвітна кішка повтікали.

Згодом "Майор" пожартував, що кіт справжній боєць, бо показав характер і "обісцяв" бійцю фліску. Він продовжував розповідати про пригоди кота на своїй сторінці, а згодом поінформував підписників, що назвав кота Сирським, бо той поважає сир сулугуні. Також його ім'я співзвучне з прізвищем командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Пухнастий боєць став популярним і приніс "Майору" плюс 3000 нових підписників майже за добу. Тут почався його зірковий шлях, дописи з ним почали збирати тисячі вподобайок.

Пригоди кота Сирського

Користувачі Twitter почали поширювати свої меми із котиком, приписуючи йому знищення ворожої техніки та нові звання. А журналіст Денис Казанський переробив для Сирського пісню про пса Патрона: "Хто тримає цей прохід? Сирський кіт, Сирський кіт".

Меми з котом Сирським

Кіт Сирський на бойовому чергуванні

Як пранк вийшов з-під контролю

8 листопада на сторінці застосунку "Дія" у соцмережі X з'явився допис про те, що кіт Сирський став амбасадором майбутнього реєстру домашніх тварин. Кота підписали як "Кіт Сирський Майорович" і підписали документ як посвідчення мишолова.

"Надихнулися постановою уряду про Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Уявляємо, як будуть виглядати документи хвостиків у "Дії", – ідеться в публікації.

Увагу на Сирського звернули увагу також компанії Prom, Kyivstar, МВС, Сергій Притула, комік Василь Байдак. Користувачі почали робити меми з Сирським та ілюструвати його світлинами збори на ЗСУ.

Prom і Сирський

На сторінці Міністерства внутрішніх справ з'явився допис про те, що пес Патрон хвилюється, що хтось зможе посунути його з п'єдесталу народних улюбленців.

"Пес Патрон цікавиться, що це за кіт, про якого всі говорять, і чи варто йому хвилюватися", — йдеться у дописі МВС.

Сирський проти пса Патрона

Благодійний фонд Сергія Притули також швидко зорієнтувався та запросив зіркового кота в гості.

Фонд Притули та кіт Сирський

Сирського також помітила спільнота величезних військових котів Giant Military Cats на 100 000+ підписників:

Кіт Сирський

Зараз у Сирського вже є своя сторінка у Вікіпедії, з'явилися також люди, які почали жартувати, а іноді, можливо, й цілком серйозно писати, що кіт Сирський — піар-кампанія, політичний гравець, конкурент Арестовича і таке інше.

Кіт Сирський пішов у політику

Кіт Сирський пішов у політику

Кіт Сирський пішов у політику

Кіт Сирський пішов у політику

У будь-якому разі у кота все гаразд, він на "бойовому чергуванні" і у четвер вранці був "нагороджений сирником за заслуги сирного ступеня".

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