Якщо котик занудьгував: як поводитися з улюбленцем, щоб повернути йому життєрадісність

Корисні рекомендації власникам котиків

Головний показник того, що ваш домашній улюбленець занудьгував — у нього змінилася поведінка, вона стала деструктивною. Для котів стан нудьги є досить серйозним психологічним станом, тварина може влаштовувати дебош у домі.

Якщо ви помітили, що котик почав скидати речі з поверхонь, активно дерти меблі в будинку пазурами і носитися туди-сюди по квартирі, значить він схильний до нудьги, пише obozrevatel.com. І якщо це справді так, то він з радістю перемикатиметься на ігри зі своїм господарем і радітиме увазі від господарів.

Що робити, щоб повернути коту життєрадісність?

Якщо ваш улюбленець за своїм характером флегматичний, то в періоди нудьги він стане ще більш апатичним, багато спатиме і втратить будь-який інтерес до життя. Якщо ж навпаки, котик активний і бадьорий за характером, то в моменти нудьги він влаштує вам у будинку справжній дебош, можливий навіть прояв агресії на адресу господарів.

Якщо ви помітили таку поведінку у свого домашнього улюбленця, постарайтеся приділяти йому більше уваги, гладити, грати з ним, носити на руках та інше. Тварина має відчувати вашу турботу та увагу.

Хороший спосіб боротися з нудьгою у кота – це влаштувати йому якнайбільше інтерактиву та розваг. Можете використовувати котячі іграшки, головоломки або побудувати йому невеликий лабіринт у будинку, де він зможе сам із собою грати та розвивати інтелект.

Якщо вам такий варіант підходить — можете пограти з котом на вулиці. Вигулювати його та ознайомлювати з територією навколо. Однак, якщо випускаєте тварину надвір, подбайте про захист від паразитів.

Якщо ви зробили все що можна, а кіт продовжує нудьгувати і дивно поводитися — це може бути ознакою серйозної хвороби. Варто показати тварину ветеринару та пройти лікування, якщо потрібно.

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