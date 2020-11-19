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Четверг, 19.11.2020
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28-летний пасынок Уитни Хьюстон найден мертвым в своей квартире

28-летний пасынок Уитни Хьюстон найден мертвым в своей квартире
16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Jerome White

Сын американского музыканта и актера Бобби Брауна и пасынок покойной Уитни Хьюстон - 28-летний Бобби Браун-младший умер на 29 году жизни.

Источник, близкий к семье, сообщил порталу TMZ, что Бобби-младший был найден мертвым в среду, 18 ноября, в своем доме в районе Лос-Анджелеса.

Отмечается, что полиция все еще находится в доме. Причина смерти Бобби-младшего в настоящее время неизвестна.

Бобби Браун-младший - один из семи детей музыканта. Ему было 13 лет, когда он появился в семейном реалити-шоу "Быть Бобби Брауном". Его мать - Ким Уорд, с которой Бобби встречался 11 лет, прежде чем он обручился с певицей Уитни Хьюстон.

После смерти Бобби-младшего его брат Лэндон поделился черно-белой фотографией своего покойного брата в Инстаграм, написав в подписи: "Я люблю тебя навсегда, король".

 
 
 
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Его смерть наступила более чем через пять лет после смерти дочери Бобби Бобби Кристины Браун, трагически погибшей в июле 2015 года, когда она получила необратимое повреждение мозга и провела шесть месяцев в коме после того, как была найдена без сознания в ванной в ее доме в Розуэлле.

Добавим, что сама Уитни Хьюстон скончалась пять лет назад в возрасте 48 лет при сходных обстоятельствах - в 2012 году ее обнаружили в ванной в номере отеля "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Смерть произошла по "несчастному случаю" в результате утопления, атеросклеротической болезни сердца и употребления кокаина.

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Все по теме:

Уитни Хьюстон, Бобби Браун, Альманах 2020, Кристина Браун.

Автор:

Телеграф
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