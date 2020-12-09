РБ Лейпциг отправил Манчестер Юнайтед в Лигу Европы (видео)

Во вторник, 8 декабря, РБ Лейпциг в рамках центрального матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая в Германии на "Ред Булл Арене", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.

За Лейпциг забивали Анхелиньо, Амаду Хайдара, а победный гол на счету Юстина Клюйверта. Пропустив три мяча, манкунианцы включились и сумели отыграть два гола усилиями Бруну Фернандеша и Поля Погба, однако для выхода в плей-офф Лиги чемпионов этого оказалось мало.

Этот успех вывел немецкую команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, а МЮ довольствуется лишь местом в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, в другом матче группы H ПСЖ - Башакшехир случился скандал на расовой почве. 4-й арбитр из Румынии назвал тренера гостей Пьера Вебо "этим черным парнем" и клубы демонстративно ушли в подтрибунное помещение, не сыграв и треть первого тайма.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в битве за Лигу Европы одолело Ференцварош.