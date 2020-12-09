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Дуэль Месси и Роналду в Лиге чемпионов завершилась разгромом (видео)

Дуэль Месси и Роналду в Лиге чемпионов завершилась разгромом (видео)
00:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

Во вторник, 8 декабря, каталонская Барселона принимала Ювентус в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась сенсационным разгромом хозяев со счетом 0:3.

В долгожданной дуэли Месси и Роналду в Лиге чемпионов борьбы, увы, не получилось. Ювентус уже к 52-й минуте довел счет до разгромного. За итальянскую команду забивали Уэстон Маккенни и Криштиану Роналду, оформивший дубль с пенальти.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом матче группы G Динамо обыграло Ференцварош. Таким образом Юве выиграл квартет, Барселона со второго места шагает в 1/8 финала Лиги чемпионов, Динамо сыграет в плей-офф Лиги Европы, а Ференцварош Сергея Реброва попрощался с еврокубками.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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