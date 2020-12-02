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УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов по "швейцарской системе"

УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов по "швейцарской системе"
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В Лиге чемпионов давно назревают реформы. Вскоре УЕФА обсудит ситуацию в главном футбольном еврокубке и, возможно, кардинально изменит турнир. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, УЕФА обсудит введение "швейцарской системы" в Лиге чемпионов. Данный формат турнира рассчитан на большое количество участников. Начиная со второго тура группового раунда команды будут играть только с соседями по турнирной таблице. Таким образом, клубы будут встречаться с равными по классу соперниками, а количество поединков с заведомо известным итогом станет меньше. Ожидается, что групповой этап будет состоять из 10-и туров, после чего лучшие 16 команд отправятся в раунд плей-офф ЛЧ, а команды с 17-го по 24-е место попадут в плей-офф Лиги Европы. При этом занявшая первое место на групповом этапе команда в 1/8 финала сыграет с 16-м место, второе место - с 15-м и т.д.  Похожая система плей-офф реализована в баскетболе, где после регулярного сезона участники автоматически делятся на пары согласному занятым местам.

О реформе Лиги чемпионов заговорили после того, как большие клубы задумались о создании Европейской Суперлиги, в турнире, где выступали бы максимально привлекательные для телеаудитории команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер сенсационно нанес поражение Реалу в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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