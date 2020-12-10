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Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)

Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)
01:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер sterling7

Манчестер Сити в ничего не значащем с турнирной точки зрения поединке разгромил Марсель. Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 проходила на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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За манчестерский коллектив во втором тайме забивали Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Это поражение оставило Марсель на последнем месте в турнирной таблице группы С и французская команда бесславно покидает еврокубки. Ман Сити выиграл свой квартет, а Порту занял второе место, Олимпиакос - третий.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал с первого места пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Марсель, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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