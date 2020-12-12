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Суббота, 12.12.2020
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Динамо - Колос: видеотрансляция матча чемпионата Украины
Динамо - Колос: видеотрансляция матча чемпионата Украины
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И этот футболист стоит €15 млн? Эпичный промах форварда Динамо Супряги (видео)

И этот футболист стоит €15 млн? Эпичный промах форварда Динамо Супряги (видео)
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В субботу, 12 декабря, киевское Динамо принимает Колос в рамках матча 13-го тура чемпионата Украины 2020/21. Встреча проходит в столице на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Динамо - Колос: видеотрансляция матча чемпионата Украины

На 25-й минуте поединка Жерсон Родригес и Виталий Миколенко вывели Владислава Супрягу на идеальную ударную позицию, однако нападающий Динамо не сумел попасть по пустым воротам после передачи партнера, пробив из пределов вратарской в сторону аута.

Удивительный промах Супряги:

Отметим, в начале сезона Супрягой активно интересовалась Болонья, однако президента Динамо Игоря Суркиса не устроила предложенная сумма, ведь он хотел выручить за Владислава €15 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо добыло победу над Ференцварошем Сергея Реброва, обеспечив себе место в плей-офф Лиги Европы.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Колос, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
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