Гризманн официально перешел в Барселону

«Барселона» объявила о завершении сделки по французскому нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

Каталонцы выложили за 28-летнего форварда 120 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на 5 лет, клаусула составит 800 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер завершен, но позже информация была опровергнута.

В минувшем сезоне Антуан провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.