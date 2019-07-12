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Гризманн официально перешел в Барселону

Гризманн официально перешел в Барселону
16:44 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Завершилась сага с переходом французского нападающего Атлетико Мадрид в Барселону.

«Барселона» объявила о завершении сделки по французскому нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

Каталонцы выложили за 28-летнего форварда 120 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на 5 лет, клаусула составит 800 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер завершен, но позже информация была опровергнута.

В минувшем сезоне Антуан провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

Барселона выплатила Атлетико клаусулу Гризманна

Всего за «матрасников» Гризманн отыграл 5 сезонов, за это время он провел 257 поединков, забил 133 гола и отдал 50 ассистов.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн.
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