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Барселона выплатила Атлетико клаусулу Гризманна

Барселона выплатила Атлетико клаусулу Гризманна
08:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Блаугранас в скором времени должны объявить о трансфере француза.

Барселона выплатила Атлетико клаусулу нападающего Антуана Гризманна, передает L’Equipe.

По данным издания, руководство Блаугранас уже перевело на счет Матрасников 120 миллионов евро — именно столько составляет сумма отступных за расторжение контракта с французским форвардом.

Сообщается, что средства будут зачислены на счет Атлетико завтра по причине некоторых задержек и административных формальностей.

Таким образом, Гризманн подпишет 5-летний контракт и станет футболистом Барселоны. Блаугрнас планируют уже к воскресенью заполучить форварда, чтобы он начал подготовку к новому сезону вместе с остальными футболистами команды.

Напомним, что недавно Атлетико жестоко осудил действия Барселоны, которая за спиной Матрасников тайно договорилась с Гризманном о трансфере. Но позднее нападающий выразил недовольство действиями своего нынешнего клуба, а также заявил, что не намерен больше тренироваться с Атлетико.

В начале недели ESPN сообщил, что Атлетико оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за неявку на предсезонный сбор команды.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за Атлетико, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

Барселона по итогам сезона выиграла Ла Лигу, но не добилась успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Атлетико финишировал на второй позиции в чемпионате Испании.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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