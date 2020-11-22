Нестареющий Ибрагимович принес Милану победу над Наполи (видео)

В воскресенье, 22 ноября, Наполи в рамках матча 8-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Милан. Встреча проходила в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Триумф миланцам принес звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович, который оформил дубль. Сначала 39-летний Ибра на 20-й минуте головой замкнул навес Тео Эрнандеса с левого фланга, а затем на 54-й минуте швед откликнулся на передачу Анте Ребича слева. Наполи отквитал один мяч усилиями Дриса Мертенса на 63-й минуте, а спустя 2 минуты неаполитанскую команду подвел Тьемуэ Бакайоко, который получил красную карточку. В итоге Милан лишь упрочил свое преимущество над обескровленным соперником: Йенс Петтер Хауге в компенсированное время реализовал выход один на один.

Видео первого гола Ибрагимовича:

Видео второго гола Ибрагимовича:

Видео гола Мертенса:

Видео гола Йенса Петтера Хауге:

Этот успех позволил Россонери (20 очков) закрепиться на первой строчке в турнирной таблице итальянского первенства. Наполи (14 очков) расположился на 6-й позиции. В следующем туре миланская команда примет Фиорентину (29.11.2020), а неаполитанцы дома сыграют со столичной Ромой (29.11.2020).

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