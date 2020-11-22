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Блестящий дубль Роналду за четыре минуты помог Ювентусу обыграть Кальяри (видео)

Блестящий дубль Роналду за четыре минуты помог Ювентусу обыграть Кальяри (видео)
Обновлено 00:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

В субботу, 21 ноября, Ювентус в рамках матча 8-го тура чемпионата Италии 2020/21 обыграл Кальяри. Встреча, проходившая на стадионе "Ювентус" в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола Ювентуса записал на свой счет лидер команды португалец Криштиану Роналду, который оформил дубль за четыре минуты. Сначала форвард на 38-й минуте забил шикарный гол ударом из пределов штрафной, а затем 5-кратный обладатель "Золотого мяча" на 42-й минуте блестяще разобрался в ситуации после скидки партнера при розыгрыше углового.

Видео первого гола Роналду:

Видео второго гола Роналду:

Эта победа позволила туринцам (16 очков) подняться на 2-е место в турнирной таблице Серии А. Кальяри (10 очков), в свою очередь, занимает 11-ю позицию. В следующем туре Юве отправится в гости к Беневенто (28.11.2020), а Кальяри примет Специю (29.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 7-м туре Ювентус не сумел переиграть Лацио, который сравнял счет на последних секундах игры.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Серия А, Футбол, "Околофутбола".

Автор:

Телеграф
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