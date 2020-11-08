Гол Роналду не помог Ювентусу одолеть Лацио (видео)

В воскресенье, 8 ноября, Лацио в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Ювентус. Встреча, проходившая на "Стадио Олимпико" в Риме, завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма за гостей отличился Криштиану Роналду, который замкнул прострел справа в исполнении Куадрадо. Хозяева сумели отыграться лишь в компенсированное время усилиями Фелипе Кайседо, удачно пробившего с разворота прямо в угол ворот Щенсны.

Этот результат оставил Ювентус (13 очков) на третьем месте в турнирной таблице Серии А, Лацио (11 очков) поднялся на 9-ю позицию. В следующем туре чемпионы Италии примут Кальяри (21.11.20), а Орлы отправятся в гости к Кротоне (21.11.20)

Телеграф напоминает, что Ювентус является соперником Динамо по Лиге чемпионов. В своем последнем еврокубковом матче туринцы уничтожили венгерский Фаренцварош Сергея Реброва.