Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виталий Буяльский вместе с женой Алиной и дочерью Златой хорошенько отдохнули на Мальдивах. По приезду в Украину супруга хавбека рассказала подписчикам, что уже соскучилась по отдыху, а в Украине ее ждала совсем не новогодняя погода.

"Только прилетели, а уже хочу обратно. Что за погода у нас? Где снег и новогоднее настроение?", - написала Алина в своем instagram, прикрепив фото с отдыха на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

В текущем сезоне Буяльский провел 16 матчей во всех турнирах за Динамо, записав на свой счет два гола и 6 результативных передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Буяльский показал свою сексуальную жену, принимающую душ.