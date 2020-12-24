Лидер Динамо заснял свою полуголую жену в душе (видео)

Настало время отпусков и украинские футболисты отправились отдыхать заграницу и многие выбрали Мальдивы в качестве места каникул. Украинский футболист Динамо Виталий Буяльский вместе с семьей отправился именно туда. Супруга полузащитника Алина радует подписчиков яркими кадрами с отдыха.

На днях Алина опубликовала в своем instagram кадры, заснятые Виталием, где она принимает душ. "Виталик старался снять красивое видео. Получилось? Уговаривала долго. Тут просто каждый уголок со мной снимать можно, а он не хочет", - подписала пост Буяльская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

Пара взяла с собой на отдых и малолетнюю дочь Злату:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Мальдивах проводит отпуск и семья защитника Шахтера Сергея Кривцова.