Лидер Динамо заснял свою полуголую жену в душе (видео)

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Четверг, 24.12.2020
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16:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм buialska.alina

Настало время отпусков и украинские футболисты отправились отдыхать заграницу и многие выбрали Мальдивы в качестве места каникул. Украинский футболист Динамо Виталий Буяльский вместе с семьей отправился именно туда. Супруга полузащитника Алина радует подписчиков яркими кадрами с отдыха.

Футболист Шахтера свозил семью на Мальдивы (фото)

На днях Алина опубликовала в своем instagram кадры, заснятые Виталием, где она принимает душ. "Виталик старался снять красивое видео. Получилось? Уговаривала долго. Тут просто каждый уголок со мной снимать можно, а он не хочет", - подписала пост Буяльская.

 
 
 
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Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

Пара взяла с собой на отдых и малолетнюю дочь Злату:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Мальдивах проводит отпуск и семья защитника Шахтера Сергея Кривцова.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виталий Буяльский.

Автор:

Телеграф
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