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Восходящая звезда Динамо рассказал о самой дорогой покупке в жизни (видео)

Восходящая звезда Динамо рассказал о самой дорогой покупке в жизни (видео)
20:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mikola_16

Украинский футболист Динамо Виталий Миколенко рассказал о самой большой покупке в своей жизни. По словам защитника, он приобрел автомобиль за премиальные, которые получил за выход национальной команды на чемпионат Европы-2020.

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"Я купил дом родителям, но это была семейная покупка. И машину (Mercedes), когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премию. Поставил ли на нее газ? Нет, он там просто не ставится", - рассказал Миколенко в интервью на Youtube-канале "Отдушивдушу".

В текущем сезоне 21-летний Виталий отыграл за Динамо в 17-и поединках во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо ведет переговоры с хорватским полузащитником.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол, Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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