Динамо начало переговоры по хорватскому опорнику (видео)

Полузащитник Динамо (Загреб) Кристиан Якич может перейти в Динамо (Киев). Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Кристиан Якич, Динамо Загреб. Начинайте присматриваться и гуглить. Балканский скаутский вектор в действии. Молодой возраст, хороший бэкграунд, приемлемая цена. В киевском ростере. Идут переговоры", - гласит сообщение.

23-летний опорный полузащитник из Хорватии в текущем сезоне отыграл в 19-и матчах во всех турнирах за загребское Динамо, записав на свой счет один гол и две голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с Динамо З рассчитан до лета 2025 года, в €2 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо вклинилось в борьбу с Шахтером за перспективного израильского вингера.