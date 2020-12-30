Динамо начало переговоры по хорватскому опорнику (видео)

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Среда, 30.12.2020
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Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер smart_transfers

Полузащитник Динамо (Загреб) Кристиан Якич может перейти в Динамо (Киев). Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

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"Кристиан Якич, Динамо Загреб. Начинайте присматриваться и гуглить. Балканский скаутский вектор в действии. Молодой возраст, хороший бэкграунд, приемлемая цена. В киевском ростере. Идут переговоры", - гласит сообщение.

23-летний опорный полузащитник из Хорватии в текущем сезоне отыграл в 19-и матчах во всех турнирах за загребское Динамо, записав на свой счет один гол и две голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с Динамо З рассчитан до лета 2025 года, в €2 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо вклинилось в борьбу с Шахтером за перспективного израильского вингера.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Кристиан Якич.

Автор:

Телеграф
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