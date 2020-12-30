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Ворскла повторила трансферный ход Динамо

Ворскла повторила трансферный ход Динамо
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер flf_lu

Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль перешел в Ворсклу. Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.

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Сообщается, что соглашение с 24-летним центральным хавбеком подписано на два года. Футболист перебрался в стан полтавчан на правах свободного агента. Ранее Тилль выступал в российской Уфе, где за 56 матчей забил один гол и оформил 5 голевых передач. В октябре Оливье расторг с командой контракт по обоюдному согласию.

Кроме того, Тилль заигран за национальную команду Люксембургу, в которой он провел 27 матчей и забил 2 гола. К слову, в сборной он выступает вместе с полузащитником Динамо Жерсоном Родригесом, которого киевляне приобрели в 2019 году.

Transfermarkt оценивает новичка Ворсклы в €1 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ворскла арендовала у Динамо чемпиона мира.

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ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Сборная Люксембурга, Оливье Тилль.

Автор:

Телеграф
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