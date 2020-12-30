Динамо и Шахтер пытаются подписать 19-летнего израильтянина (видео)

Атакующий полузащитник Маккаби Петах-Тиква и молодежной сборной Израиля Лиэль Абада станет игроком украинской команды. Об этом сообщает sport5.

По информации источника, Маккаби готовится продать игрока в европейский клуб. Ожидается, что футболист окажется в Украине, где на него планы имеют и Динамо, Шахтер. Стоимость трансфера оценивают в €5 млн. Кроме того, в соглашении будут прописаны и отступные для израильской команды, в случае дальнейшей продажи вингера.

В текущем сезоне Абада отыграл в 13-и матчах во все турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативных передачи. За сборную Израиля U-21 Лиэль сыграл 5 матчей, но голевыми действиями не отмечался.

"Телеграф" напоминает, что из Маккаби Петах-Тиква в свое время в Шахтер пришел Манор Соломон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер отказал Баварии в трансфере футболиста за 70 млн евро.